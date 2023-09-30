В Новосибирске умер знаменитый психиатр Владимир Завьялов

В Новосибирске скончался доктор медицинских наук, бывший главный внештатный психотерапевт Новосибирской области Владимир Завьялов. Как стало известно НГС, психиатр ушел из жизни ночью 30 сентября.
Об этом сообщили журналисту НГС в Институте Дианализа, соучредителем которого является Владимир Завьялов. Специалисты не смогли назвать причину смерти психотерапевта.
Владимир Завьялов родился 6 февраля 1948 года. Как сообщатся на сайте Института Дианализа, специалист был доктором медицинских наук, врачом-психотерапевтом высшей категории и профессором.
Владимир Завьялов стал автором методики психотерапевтического консультирования — дианализа. Кроме того, по информации Новосибирской областной научной библиотеки, профессор выступал автором теста «Мотивация потребления алкоголя», с 1988 по 2009 год был главным внештатным психотерапевтом региона. Он стал автором более 50 научных работ, в том числе 6 монографий.
Дианализ — международно признанный метод психотерапевтической работы, разработанный профессором Владимиром Завьяловым. Основным постулатом метода является тезис о том, что человек — носитель проблемы, но не ее источник. Источником ее служат внешние противоречия, которые человек оказывается не в силах синтезировать внутри себя. Умение личности примирять противоположности является основой психического здоровья человека и определяет его способности находить решение проблемы.
На сайте Института Дианализа сообщается, что профессор практиковал в течение 50 лет. Как сообщили в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге, он вел научную, практическую и преподавательскую деятельность.
Прощание с Владимиром Завьяловым состоится 6 октября, сообщили НГС в Институте Дианализа. Точное время и место станет известно позднее.
В середине сентября в Новосибирске ушел из жизни врач-хирург Владимир Гнидин. Он был почетным жителем города Болотное.