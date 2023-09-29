Новосибирск не смог получить статус культурной столицы России: победили Нижний Новгород и Грозный

Новосибирск не удостоился статуса культурной столицы России-2024. Итоги конкурса подвели в Москве 28 сентября.
Как сообщается на сайте конкурса, всего в его финал вышли 8 российских городов: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.
Победитель был объявлен на церемонии, трансляцию которой вел паблик «Культурная столица года» во «ВКонтакте». На 2024 год звания культурной столицы получил Нижний Новгород. Заочно комиссия также назвала победителя 2025 года: им стал Грозный.
Ранее Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России» на 2023 год. Только за декабрь 2022 года в город приехали 70 тысяч туристов.