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Новосибирск не смог получить статус культурной столицы России: победили Нижний Новгород и Грозный

Итоги были подведены сразу на два года вперед — на 2024 и 2025 годы

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Новосибирск не смог стать победителем конкурса на звание культурной столиц-2024

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Новосибирск не удостоился статуса культурной столицы России-2024. Итоги конкурса подвели в Москве 28 сентября.

Как сообщается на сайте конкурса, всего в его финал вышли 8 российских городов: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.

Победитель был объявлен на церемонии, трансляцию которой вел паблик «Культурная столица года» во «ВКонтакте». На 2024 год звания культурной столицы получил Нижний Новгород. Заочно комиссия также назвала победителя 2025 года: им стал Грозный.

Ранее Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России» на 2023 год. Только за декабрь 2022 года в город приехали 70 тысяч туристов.

НовосибирскКультурная столицаНовостиКонкурс
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