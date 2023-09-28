«В человейники больше ни ногой». Как жительница центра Новосибирска снимала «нехорошую квартиру» в Первомайке

Я работала в ТЦ «Одоевский» на очень хорошей зарплате и переехала сюда же, в Первомайку, к молодому человеку. Он жил «за линией» — там, где коттеджи и маленькие дома не выше четырех этажей. В принципе, в этом месте мне нравилось жить, но так вышло, что с парнем мы расстались, и мне пришлось экстренно искать жилье.



Вообще, у меня есть собственная квартира в центре города, в которой на тот момент жил арендатор. И я посчитала, что снять новое жилье в Первомайке будет выгоднее и проще, чем выселить квартиранта, переехать в свою квартиру и искать там работу. Ездить из центра до Одоевского — совсем не выгодно.

