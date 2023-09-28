«В человейники больше ни ногой». Как жительница центра Новосибирска снимала «нехорошую квартиру» в Первомайке

Переезд жительницы Новосибирска Маргариты из центра города на его окраину был вынужденным — из-за работы. В конце мая она поселилась в съемной однешке на улице Одоевского, но не выдержала жизни там и съехала к подругам через пару месяцев. За это время она пережила обращение к полиции, попытку взлома ее квартиры, споры с неадекватным владельцем и потерянный залог. Она решила для себя, что больше никогда не вернется к жизни на окраине — в колонке для НГС девушка рассказала, почему. Далее от первого лица.
Я работала в ТЦ «Одоевский» на очень хорошей зарплате и переехала сюда же, в Первомайку, к молодому человеку. Он жил «за линией» — там, где коттеджи и маленькие дома не выше четырех этажей. В принципе, в этом месте мне нравилось жить, но так вышло, что с парнем мы расстались, и мне пришлось экстренно искать жилье.
Вообще, у меня есть собственная квартира в центре города, в которой на тот момент жил арендатор. И я посчитала, что снять новое жилье в Первомайке будет выгоднее и проще, чем выселить квартиранта, переехать в свою квартиру и искать там работу. Ездить из центра до Одоевского — совсем не выгодно.
День в день согласился показать квартиру только Дмитрий (имя изменено), с остальными арендодателями пришлось договориться на завтра. Мы пообщались с Дмитрием, и он показался мне адекватным и понимающим человеком. Было единственное условие — залог в размере 5 тысяч он вернет, только если я проживу у него год. Это же условие было указано у него в договоре. В итоге я согласилась.
К вечеру приехали друзья, они помогли перевезти вещи и согласились со мной, что в квартире есть неприятный запах. Я отмывала ее «Доместосом», но запах остался — с тех пор до холодов балкон я не закрывала. Потом какое-то время я более-менее спокойно жила и работала, пока не возникла новая бытовая проблема — протухла стиральная машина. Причем настолько, что даже мои друзья говорили, что от меня пахнет сыростью. В результате стирать одежду и постельное белье мне пришлось у друзей.
В конце июня мне нужно было уехать из города на неделю, я предупредила хозяина. Он пришел и осмотрел квартиру, его все устроило, но когда я вернулась в город, то не смогла открыть дверь. Вызвонила Дмитрия, он приехал, но тоже не смог открыть и сказал мне, что это, возможно, взлом. Я поехала ночевать к друзьям, а Дмитрий на следующий вечер сказал, что замок он сумел вскрыть и заменить. Я сразу проверила — из квартиры ничего не пропало.
С тех пор я там редко ночевала, больше была у друзей. Квартира стала мне ещё больше неприятна, но так как рядом была работа, приходилось проводить там какое-то время. С замком история не повторялась, но постоянно возле именно этой квартиры был бардак, валялись мусор и окурки. Может, кто-то опять пытался взломать дверь. Да и в целом подозрительного контингента там хватало.
Мне пришлось вызвать полицию — они приехали после обеда, записали объяснение и уехали. Видео, как незнакомец пытается попасть квартиру, я скинула Дмитрию.
Вот тогда я поняла, что всё, хватит с меня жизни здесь. На работе я попросила перевести меня на другую точку или уволить, а также написала Дмитрию, что буду съезжать. Он повел себя неадекватно, начал высказывать претензии из-за запаха в квартире, хотя он был там изначально, и за сломанный карниз. Но карниз был сломан, когда я туда заезжала, и я даже сделала фото — его я отправила владельцу жилья. А он мне в ответ: «Вы мне сказки не рассказывайте, я всё прекрасно помню».
Наверное, я бы могла там продолжать жить и смиряться со всеми недостатками квартиры и района, если бы мне не приходилось стирать у соседей, если бы мне не ломали замки и не ломились в дверь по утрам. И тут я подумала, что какое же внезапное совпадение, что этот Дмитрий отдает залог только через год проживания, ну а каждый месяц квартиру пытаются вскрыть. Это похоже на схему, о чем я и написала в вацапе.
— А я виноват, что к вам ломятся? Ладно, карниз сам упал, но никто не жаловался за 3 года. Переедете в другую квартиру, там тоже хозяин будет виноват, что к вам ломятся? Я не могу нести ответственность за других людей. Дело ваше, съезжайте, и неустойка тут с вашей стороны, — ответил мне он.
Я подумала, что лучше потеряю эти несчастные 5 тысяч, чем буду с таким жильем дальше иметь дело и подвергать себя опасности.
Съехала я в середине сентября. На работе меня повысили, и теперь мне необязательно к 9 утра быть в Первомайке — работаю теперь по всем точкам и в более свободном графике. Да, денег меньше, ответственности больше, но интереснее. Пока я живу по подружкам: часть вещей уже стоят в моей квартире в центре города, часть — у одной из подруг в Первомайке, ну а я ожидаю, когда квартирант съедет.
Вообще, всё к лучшему. Если бы не та последняя капля в виде нетрезвого мужчины, который ломился ко мне, так бы и сидела там, продолжала терпеть квартиру и контингент. Вообще, это такая проблема человейников — многоэтажек с плотной застройкой и кучей маленьких квартир. В Первомайке, как, наверное, на МЖК или в другом отдаленном районе, дешевое жилье, 80% — это студии, где живут всякие одиночки типа меня или молодые парочки.
А еще тут кучи пивнушек. Если ты в центре живешь, ты пойдешь пить в заведение, там как-никак нужно немного держать себя в рамках приличия. А когда в твоем доме три пивнухи, ты берёшь литруху и потом шатаешься по району, где одинаковые дома и никакой красоты или хотя бы интересных заведений. Наверное, кто-то может на такое закрыть глаза и продолжать жить в этом месте, для себя же я поняла, что больше в человейники ни ногой.
В мае этого года мы прогулялись по исторической части Первомайского района, где сталинский ампир и завалившиеся дровники соседствуют с новыми 17-этажками.