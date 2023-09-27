freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 7/10
usd 96.24
eur 101.99
Тема дняПерестали делать бесплатные прививки от ковида
Все новости
Все новости

«Возникает ошибка»: новосибирцы сообщили о сбое в работе «Сибирских сетей»

По словам пользователей, проблемы с доступом в интернет начались в 13:00

273

Помимо интернета также перестал работать контактный центр

Поделиться

Днем 27 сентября жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Сибирские сети». По словам читателя НГС Дениса, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

— То грузит, то периодически связь с сервером пропадает, возникает ошибка. Страницы не грузит. На лицевом счету деньги есть. У моих знакомых произошла аналогичная ситуация. У многих так. На горячей линии сообщили о сбое, когда удалось дозвониться, больше ничего объяснять не стали. Попытались написать в чат на сайте, но портал тоже не работает, — пояснил Денис.

Как уточнил молодой человек, проблемы с доступом в интернет начались примерно в 13:00.

Корреспондент НГС попытался связаться с интернет-провайдером, но на звонки корреспондента никто не ответил. В официальной группе «Сибирских сетей» опубликовали объявление о сбое в работе.

— Уважаемые абоненты, по техническим причинам контактный центр и услуги в Новосибирске не работают. Мы уже занимаемся решением вопроса. Ориентировочный срок решения 19:00. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске произошел сбой в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам горожан, доступ в интернет пропал на несколько часов.

По теме

Сбой в работеИнтернетНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter