«Возникает ошибка»: новосибирцы сообщили о сбое в работе «Сибирских сетей»

Днем 27 сентября жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Сибирские сети». По словам читателя НГС Дениса, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.
— То грузит, то периодически связь с сервером пропадает, возникает ошибка. Страницы не грузит. На лицевом счету деньги есть. У моих знакомых произошла аналогичная ситуация. У многих так. На горячей линии сообщили о сбое, когда удалось дозвониться, больше ничего объяснять не стали. Попытались написать в чат на сайте, но портал тоже не работает, — пояснил Денис.
Как уточнил молодой человек, проблемы с доступом в интернет начались примерно в 13:00.
Корреспондент НГС попытался связаться с интернет-провайдером, но на звонки корреспондента никто не ответил. В официальной группе «Сибирских сетей» опубликовали объявление о сбое в работе.
— Уважаемые абоненты, по техническим причинам контактный центр и услуги в Новосибирске не работают. Мы уже занимаемся решением вопроса. Ориентировочный срок решения 19:00. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.
Ранее в Новосибирске произошел сбой в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам горожан, доступ в интернет пропал на несколько часов.