«Возникает ошибка»: новосибирцы сообщили о сбое в работе «Сибирских сетей»

— То грузит, то периодически связь с сервером пропадает, возникает ошибка. Страницы не грузит. На лицевом счету деньги есть. У моих знакомых произошла аналогичная ситуация. У многих так. На горячей линии сообщили о сбое, когда удалось дозвониться, больше ничего объяснять не стали. Попытались написать в чат на сайте, но портал тоже не работает, — пояснил Денис.

