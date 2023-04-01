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Тема дняСбой в работе «Электронного города»
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«Возникает ошибка»: новосибирцы сообщили о сбое в работе «Электронного города»

По словам пользователей, проблемы с доступом в интернет начались в 23:40

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По словам читателя НГС, сбой в работе произошел 31 марта

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Вечером 31 марта жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читательницы НГС Яны Сапегиной, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

— То грузит, то периодически связь с сервером пропадает, возникает ошибка. Страницы не грузит, — сообщила женщина. — На лицевом счету деньги есть. У моих знакомых произошла аналогичная ситуация. У многих так.

Как сообщила жительница Новосибирска, проблемы с доступом в интернет начались примерно в 23:40 31 марта.

НГС направил запрос в пресс-службу интернет-провайдера с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале марта в Новосибирске произошел сбой в работе приложения «Яндекс Go».Трудности с вызовом такси также возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Красноярске.

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