«Возникает ошибка»: новосибирцы сообщили о сбое в работе «Электронного города»

Вечером 31 марта жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читательницы НГС Яны Сапегиной, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.
— То грузит, то периодически связь с сервером пропадает, возникает ошибка. Страницы не грузит, — сообщила женщина. — На лицевом счету деньги есть. У моих знакомых произошла аналогичная ситуация. У многих так.
Как сообщила жительница Новосибирска, проблемы с доступом в интернет начались примерно в 23:40 31 марта.
НГС направил запрос в пресс-службу интернет-провайдера с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале марта в Новосибирске произошел сбой в работе приложения «Яндекс Go».Трудности с вызовом такси также возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Красноярске.