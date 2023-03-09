Сбой в работе «Яндекс Go» произошел в Новосибирске

В Новосибирске 9 марта произошел сбой в работе приложения «Яндекс Go». Проблемы с вызовом такси начались в городе примерно в 18 часов. В приложении указано, что произошла «ошибка не сервере».
— Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию, — указано в приложении.
Информация о проблемах в работе приложении также указана в сервисе «Детектор сбоев». Трудности с вызовом такси возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Красноярске и других.
Отметим, сбой в работе сервиса в Новосибирске также наблюдался примерно в 17 часов.
НГС обратился в пресс-службу «Яндекс Go» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Утром 9 марта в Новосибирске выросли цены на такси. На дорогах была сильная гололедица.