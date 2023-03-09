Сбой в работе «Яндекс Go» произошел в Новосибирске

В Новосибирске 9 марта произошел сбой в работе приложения «Яндекс Go». Проблемы с вызовом такси начались в городе примерно в 18 часов. В приложении указано, что произошла «ошибка не сервере».



— Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию, — указано в приложении.

