Четвертый мост через Обь показали с высоты птичьего полёта — завораживающее видео

Строящийся четвертый мост через Обь в Новосибирске показали с высоты птичьего полёта. Видео 26 сентября опубликовала ГК «ВИС».
— 70 вант, как струны арфы, натянутые от парящего над Обью 114-метрового пилона к пролётным строениям. Новый вантовый мост в Новосибирске уже сегодня выглядит впечатляюще! — таким описанием сопроводила видео ГК «ВИС».
Несколькими днями ранее строители приступили к финишной покраске моста: он станет жемчужно-белым. Пилоны объекта красят 8 промышленных альпинистов. ГК «ВИС» оценивает техническую готовность мостового перехода в 90%.