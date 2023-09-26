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Четвертый мост через Обь показали с высоты птичьего полёта — завораживающее видео

Строительство объекта выходит на финишную прямую

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В сентябре на вантовой части четвертого моста начали укладывать литой асфальт

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Строящийся четвертый мост через Обь в Новосибирске показали с высоты птичьего полёта. Видео 26 сентября опубликовала ГК «ВИС».

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Мост стал одним из самых высоких сооружений в Новосибирске

Видео: ГК «ВИС»

— 70 вант, как струны арфы, натянутые от парящего над Обью 114-метрового пилона к пролётным строениям. Новый вантовый мост в Новосибирске уже сегодня выглядит впечатляюще! — таким описанием сопроводила видео ГК «ВИС».

Несколькими днями ранее строители приступили к финишной покраске моста: он станет жемчужно-белым. Пилоны объекта красят 8 промышленных альпинистов. ГК «ВИС» оценивает техническую готовность мостового перехода в 90%.

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