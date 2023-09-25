Строители начали финишную покраску нового моста через Обь в Новосибирске — он будет жемчужно-белым

Четвертый мост через Обь в виде буквы «Н» станет жемчужно-белым после многослойной покраски. Сейчас ведется финишная покраска конструкций, она выполнена на 20%: две тысячи квадратных метров из десяти. Об этом рассказали в ГК «ВИС» 25 сентября.
— При окрашивании конструкций пилона используется комплексная система антикоррозийной защиты, состоящая из трёх слоёв. Задача первого, грунтового, слоя — обеспечить прилипание следующего слоя покрытия и выровнять цвет итоговой окрашенной поверхности. Второй слой создаёт толщину комплексного покрытия для обеспечения защиты железобетонной поверхности конструкции от воздействующих факторов. Финишный слой создаёт окончательный цвет и защищает предыдущие слои от воздействия ультрафиолетового излучения, — рассказали о красочных работах в «ВИС».
Пилоны моста красят 8 промышленных альпинистов. ГК «ВИС» оценивает, техническую готовность мостового перехода в 90%.
— Полностью завершены работы по монтажу и установке на опорные части металлических и сталежелезобетонных пролётных строений, практически завершена установка блоков парапетного ограждения, продолжается устройство дорожной одежды, — сообщили в «ВИС».
В сентябре на вантовой части четвертого моста начали укладывать литой асфальт.