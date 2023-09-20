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«Есть не совсем надежные зоны»: в СГК ответили на вопрос о том, где в Новосибирске может прорвать трубы

У энергетиков на контроле 10 улиц

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Новосибирск полностью готов к отопительному сезону, сообщили в СГК

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Новосибирск на 100% готов к запуску отопления, но на некоторых «не совсем надежные» участки теплотрасс энергетики держат на контроле. Об этом 20 сентября на пресс-конференции ТАСС сообщил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

Рябенко назвал сроки завершения ремонта на городских теплотрассах. На некоторых улицах работы закончатся не раньше октября.

— Пока на контроле остаются 3 улицы: Связистов, Выборная и Комбинатская. В первую очередь, из-за их протяженности и проведения масштабных работ. Там закончить ремонт планируется в течение октября, но это не повлияет на запуск теплоснабжения, — уверяет директор Новосибирской теплосетевой компании.

Уже на следующей неделе планируется навести порядок и провести засыпку улиц Дачная, Петухова и Революции. Последнюю перекрывали, так как требовалась замена компенсатора на тепловой камере.

Также Рябенко ответил на вопрос о том, насколько вероятны прорывы труб после начала отопительного и взяты ли на контроль участки, где возможна такая ситуация.

— Есть не совсем надежные зоны, находящиеся под нашим контролем — это участки, которые стоят в плане на следующий год. Им предстоит пережить отопительный сезон 2023–2024 <…> На левом берегу это улицы Пархоменко, Сибиряков-Гвардейцев, Невельского, Фасадная и Беловежская, а на правом, несмотря на большие объемы перекладок, — Автогенная, Промышленная, Дунаевского, Тюленина и Гусинобродское шоссе.

9 сентября НГС рассказывал о том, что в Заельцовском районе не закончили вовремя ремонт теплотрассы. В СГК объяснили это. В свою очередь, в СГК также сообщили, что в Новосибирске дома подключат к отоплению в несколько этапов.

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