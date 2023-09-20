«Есть не совсем надежные зоны»: в СГК ответили на вопрос о том, где в Новосибирске может прорвать трубы

Рябенко назвал сроки завершения ремонта на городских теплотрассах. На некоторых улицах работы закончатся не раньше октября.



— Пока на контроле остаются 3 улицы: Связистов, Выборная и Комбинатская. В первую очередь, из-за их протяженности и проведения масштабных работ. Там закончить ремонт планируется в течение октября, но это не повлияет на запуск теплоснабжения, — уверяет директор Новосибирской теплосетевой компании.

