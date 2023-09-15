Привет, Андреевск: житель левого берега предложил отделить его от Новосибирска — шуточная колонка с реальными идеями

Новосибирск, нам нужно поговорить. Мы, конечно, любим и уважаем друг друга, но нам нужно пожить отдельно. Не мне лично (для этого не нужно писать колонку, достаточно билета на самолет), а всей левобережной части — Кировскому и Ленинскому районам. Мне кажется, мы все от этого только выиграем.

Только не нужно упрекать меня в сепаратизме. Я же не призываю отделиться от Новосибирской области (или того хуже, присоединиться к Алтайскому краю), речь о другом. Есть же у нас отдельные Бердск или Краснообск. Почему бы не выделить в самостоятельную административную единицу часть Новосибирска, которая находится на левом берегу Оби?