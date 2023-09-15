Привет, Андреевск: житель левого берега предложил отделить его от Новосибирска — шуточная колонка с реальными идеями

Вице-президент СО РАН Валентин Пармон не так давно высказал мнение, что Академгородку было бы неплохо получить статус отдельного города. Обозреватель НГС Стас Соколов, поддерживая академиков, подумал, что можно пойти ещё дальше — предоставить статус отдельного города и расположенным на левом берегу Оби Кировскому и Ленинскому районам. Такая идея уже высказывалась, но тогда не нашла понимания в столице. О своих доводах в пользу такого отделения он рассказал в шуточной колонке.
Новосибирск, нам нужно поговорить. Мы, конечно, любим и уважаем друг друга, но нам нужно пожить отдельно. Не мне лично (для этого не нужно писать колонку, достаточно билета на самолет), а всей левобережной части — Кировскому и Ленинскому районам. Мне кажется, мы все от этого только выиграем.
Только не нужно упрекать меня в сепаратизме. Я же не призываю отделиться от Новосибирской области (или того хуже, присоединиться к Алтайскому краю), речь о другом. Есть же у нас отдельные Бердск или Краснообск. Почему бы не выделить в самостоятельную административную единицу часть Новосибирска, которая находится на левом берегу Оби?
Нужно заметить, что такая идея у горожан уже возникала. В 1942 году, после того как сюда (в основном на левый берег) эвакуировали целый ряд крупных заводов, местный обком ВКПб обратился к ЦК с предложением придать левобережной части статус города областного подчинения и назвать его Андреевск.
Ещё раз идея разделения на два города, расположенных по разным сторонам реки, всплыла как бы исподволь, когда в 1989 году Новосибирск стал побратимом американских городов Миннеаполиса и Сен Пола. В списке городов-побратимов они так и указаны вместе, потому что представляют собой единый мегаполис, стоящий по разным сторонам реки Миссисипи. У этой парочки, правда, отношения сложнее. Река делает здесь несколько крутых изгибов, так что Миннеаполис отчасти выходит и на левый берег, а Сен Пол немного на правый, но граница между ними проходит именно по реке. И ничего, живут, ездят друг к другу в гости.
Новосибирску и Андреевску в этом смысле проще. Граница между ними прямая и понятная. Оперный Театр, Зоопарк и Гусинка направо, новый ЛДС, аквапарк и Хилокский рынок — налево. Знак въезда и выезда в новый населённый пункт можно поставить прямо на мостах. Острова можно делить по-братски — к какому берегу ближе остров, к тому городу он и должен относиться. Конечно, предстоит некоторая административная суета, но в итоге выиграть могут обе стороны.
Новосибирску, оставшемуся на правом берегу, будет проще сосредоточиться на собственных проблемах. А то он, знаете, уже как-то не вывозит. А левобережный Андреевск будет вынужден хочешь не хочешь, но привести себя в порядок. Потому что одно дело: конечная станция метро, другое — центр города. Придется соблюдать.
Я не призываю строить какие-то стены и заборы, люди будут ездить туда-сюда, как и прежде. Но создание на левом берегу своего собственного центра притяжения пусть не сразу, но снизит этот челночный трафик. Люди, живущие на Станиславского или Троллейной, говоря: «поедем в центр», будут иметь в виду уже не площадь Ленина, а проспект и площадь Маркса. Куда придут и более модные бренды, и заведения поинтереснее. У нас даже есть мощное место для ресторанного дворика между ГУМом и ТРЦ «Сан Сити». Можно даже сохранить и поддерживать сложившийся уже в этом месте этакий терпкий вайб гетто.
Превращение Левобережья в отдельный город может помочь, наконец, что-то сделать с недостроями на площади Маркса. Их придётся или разобрать или уже достроить и начать как-то использовать. Но лучше разобрать. Это будет предметом гордости андреевцев. В Новосибирске на площади Ленина, помнится, только сваи повыдергивали на месте так и не построенного небоскреба (сейчас там парк), а мы разберем целую 14-этажную офисную башню. Представляете, какой прилив гордости за родной город это даст левобережцам.
Изменения в административном устройстве сразу поднимут стоимость левобережной недвижимости. Потому что всё, что окружает площадь Маркса, на километр станет «центром», что-то и «тихим центром». И даже удалённые районы вроде «Чистой слободы» окажутся при таком раскладе удалены куда меньше. Даже прилетающие в Толмачево пассажиры будут просто вынуждены заехать сначала в Андреевск. А уж потом решать, нужно ли им куда-то ещё. Ведь на левом берегу (со временем) всё будет.
Тут, конечно, у жителей других районов новосибирска может возникнуть вопрос: а нам-то что за радость от вашего отделения? Какой жителям самого Новосибирска от этого прок и смысл? О, да смысла-то как раз хоть отбавляй. Помимо уже упомянутого сокращения зоны ответственности новосибирской мэрии, появится конкуренция между городами-братьями. Левобережцы, уверен, найдут силы и средства, чтобы их новообретённый город Андреевск стал выглядеть достойно. Увидев это, новосибирские власти и новосибирский бизнес уже не смогут сказать: ну, это же Красноярск, там знаете сколько денег. Придётся делать лучше, чем на левом.
Для более глубокого и полного раздела можно даже попросить перенести на границу левого и правого берегов линию перехода часовых поясов. На левом берегу всегда будет на час позже, что даст возможность при необходимости удлинять собственный день и праздновать Новый год дважды.
Да и вообще, разве плохо иметь под боком не просто ещё пару районов, а другой город. Со своей историей, особенностями архитектуры и культуры в целом. Не нужно будет пилить куда-то в Томск или Барнаул для путешествия выходного дня. Сел в метро, и уже через 10 минут ты у соседей.
Левобережная часть города, конечно, до сих пор проигрывает в смысле культурных объектов. Но жители пытаются сравнять счёт своими руками. В микрорайоне Северо-Чемской, например, за последние годы появилось почти 50 ярких рисунков на стенах. Последним по счёту стал мурал в стиле картины Ван Гога «Звёздная ночь», который две девушки нарисовали на стенах арки обычной панельной девятиэтажки.