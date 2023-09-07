«Боялись, что не оценят»: в новосибирском спальном районе нарисовали портал в Прованс — муралов здесь уже больше, чем домов

Но жители Северо-Чемского, как и многих подобных жилмассивов, пока опровергают расхожий тезис о том, что любой район, застроенный доступными многоэтажками, со временем превращается в «гетто». Разумеется, человек лучше себя чувствует, когда его окружает соразмерная ему застройка с деревьями, которые поднимаются над крышами домов. Но раз уже не все могут себе это позволить, почему бы не сделать более пригодными для жизни те панельки, которые оказались по карману. И пусть эти немного наивные муралы напоминают нарисованный очаг в каморке Папы Карло. В конце концов, именно за этим очагом в сказке Алексея Толстого и скрывалась дверца, открываемая золотым ключиком.