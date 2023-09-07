«Боялись, что не оценят»: в новосибирском спальном районе нарисовали портал в Прованс — муралов здесь уже больше, чем домов

В Северо-Чемском микрорайоне на стене жилого дома появилась новая картина на стене или мурал. Точнее, на двух стенах: две художницы по заказу управляющей компании превратили арку в панельной девятиэтажке в интерпретацию картины ван Гога «Звёздная ночь». Это далеко не единственная яркая работа такого рода здесь. После того как художники с разрешения жильцов самостоятельно расписали несколько подъездов, местные ЖЭУ стали чуть ли не соревноваться в том, чтобы сделать свои дома ярче, чем у соседей. Подробнее о самом разрисованном микрорайоне — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Мурал на тему «Звездной ночи» Винсента ван Гога появился в арке дома на Герцена, 20. Дом длинный, так что сделанная посередине арка более чем востребована, люди ходят здесь довольно часто. Над входом в арку со стороны подъездов висит лозунг во вполне советском стиле о том, что «дом — частичка Родины». Тем неожиданней оказывается увидеть открывающееся на стенах арки буйство красок.
Мурал нельзя назвать репродукцией, это скорее фантазии на тему одной из самых известных картин ван Гога. Голландский художник написал её в каком-то смысле с натуры, глядя на окрестности из окна своей комнаты в клинике для душевнобольных в городке Сен Реми в Провансе. Работа считается одной из самых знаковых не только у самого художника, но и в целом для стиля постимпрессионизма.
Как рассказали в ТСЖ, которое управляет домом, рисунок на стене — не самодеятельность. К украшению арки художников привлекли специально. Одна из авторов мурала Ольга Пенькова рассказала, что это уже не первый их с Мариной Лучиной мурал в Северо-Чемском. Эта же арка, например, была ранее ими расписана более реалистичными пейзажами, которые успели уже облупиться.
— Нас попросили сделать что-то яркое, необычное. Мы поначалу опасались, что люди воспримут нашего «ванг Гога» в штыки. Но оказалось так, что жильцы дома, наоборот, приходили и благодарили. Некоторые даже признавались, что потом специально шли что-то прочитать про ван Гога, — рассказала Ольга.
Северо-Чемской — на первый взгляд, довольно обычный «спальный район». Построен он, правда, ещё в советское время (например, дом с аркой — 1990 года), что в смысле общей планировки скорее плюс. Тогда архитекторы могли себе позволить чуть больше думать о том, как люди в этих домах будут потом жить. Девятиэтажки разделяют огромные, ставшие за последние 30 лет довольно зелеными, дворы. Внутри квартала — большая школа состоящая из двух корпусов, два детских сада, спортивный комплекс.
Но главная достопримечательность Северо-Чемского — это обилие настенных рисунков. Началось всё с дома на Саввы Кожевникова, 13, который стоит на берегу, а из его окон открывается вид на Обь и железнодорожный мост. Где-то в 2008–2009 годах здесь появился первый рисунок на бетонных плитах, которые отделяют вход в подъезд от двери в технические помещения (в том числе зону мусоропровода). На рисунке был изображен мост через большую реку. Узнать в рисунке новосибирские виды было трудновато — скорее, это была некая мечта о будущем: перспективы строительства третьего моста занимали публику.
Потом мост построили, мечта осуществилась (хотя выглядела иначе) и рисунок через какое-то время закрасили. Но на его месте появились новые работы. Это были уже были изображения в совершенно ином стиле и с другим настроением. На одном деревянные мостки уходили куда-то вдаль, к стоящим на деревянных опорах в океанской воде бунгало. На другом из окна не то дворца, не то замка открывался вид на залив с белыми треугольничками парусов.
В этом же доме (в нём тоже есть арка) появился кусочек нарисованной улочки в условном старом европейском городе: с взбирающимся по стенам плющом, цветами на окнах и черепицей. Рисунки были любительскими, но от них веяло каким-то теплом. И уж точно они были лучше серых бетонных стен с кривыми надписями.
Рисунки на Саввы Кожевникова стали местной достопримечательностью, и в других домах тоже захотели иметь что-то подобное. Так по всему микрорайону начали расползаться изображения пейзажей, уже более приближенных к родным видам, цветов, и даже композиции на исторические темы. Нарисовали со временем и Бугринский мост.
Сегодня в 2ГИС, который ведёт учёт в том числе и подобным уличным рисункам, на 22 дома Северо-Чемского жилмассива приходится уже 48 изображений. Их могло быть и больше, но увы: часть домов построены уже без этой железобетонной скобы на входе в подъезд, так что разрисовывать там нечего.
Ольга говорит, что сейчас между разными домами (и разными ЖЭУ) существует конкуренция. Видя то, как преобразились подъезды соседнего здания, люди хотят тоже чего-то как минимум не менее яркого, интересного. Причём некоторые поверхности, как стены арки в доме на Герцена, 20, примут уже второй слой рисунков. Краски выцветают, где-то отшелушиваются, так что можно придумать для обветшавшей картины новый сюжет.
Нужно заметить, что Северо-Чемской вообще выглядит внутри лучше, чем может показаться снаружи человеку, проезжающему мимо по улице Комсомольская. У многих домов разбиты цветники, то там, то здесь можно встретить какие-то инсталляции, сделанные собственными руками. А за домом на Герцена, 8 лет десять назад появился и вовсе настоящий маленьких парк, разбитый на деньги муниципального гранта: вместо пустыря с бурьяном и мусором теперь здесь вьющиеся тропинки, сосны, рябины и цветы.
Конечно, здесь, как и везде, хватает проблем. Это и занимающие порой всё доступное для проезда место машины, и нехватка мест для проведения досуга: супермаркетов хватает, а вот общепит ограничивается шаурмой, точкой с лагманом и доставкой пиццы. Так и не реализованным остался пока запланированный ещё вместе с самим микрорайоном проект набережной.
Но жители Северо-Чемского, как и многих подобных жилмассивов, пока опровергают расхожий тезис о том, что любой район, застроенный доступными многоэтажками, со временем превращается в «гетто». Разумеется, человек лучше себя чувствует, когда его окружает соразмерная ему застройка с деревьями, которые поднимаются над крышами домов. Но раз уже не все могут себе это позволить, почему бы не сделать более пригодными для жизни те панельки, которые оказались по карману. И пусть эти немного наивные муралы напоминают нарисованный очаг в каморке Папы Карло. В конце концов, именно за этим очагом в сказке Алексея Толстого и скрывалась дверца, открываемая золотым ключиком.
Уличные рисунки в Новосибирске создают уже и приглашенные звезды. В прошлом году в Новосибирске работал художник из Мексики Трепо Паркер, которые нарисовал в городе два больших мурала. По его мнению, проще нарисовать на уродливой стене яркий, красивый рисунок, чем построить новое здание.