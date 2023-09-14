На детскую площадку в центре Новосибирска загнали огромный трактор — там сломали 20-летние качели

— Так как эти все формы на придомовой территории, они принадлежат дому и на балансе у администрации не стоят, сотрудники мэрии почему-то решили пустить их под снос. Аргументировали это тем, чтобы не причинить вред детям и так далее. Жителей можно понять, эти формы там стояли 20 лет и еще бы столько постояли, но так случилось. Нам сказали, что это только инвентаризация, потом будет выезжать на место экспертиза, которая уже определит, что подлежит сносу, а что нет, — рассказал НГС Алексей Никитин.