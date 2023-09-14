На детскую площадку в центре Новосибирска загнали огромный трактор — там сломали 20-летние качели

В Новосибирске сегодня, 14 сентября, жители центра обнаружили, что на их детскую площадку приехали тракторы. Часть их детской площадки снесли во время инвентаризации.
— Сегодня нашу прекрасную детскую площадку признали аварийной по результатам визуального обследования какие-то непонятные лица из администрации и тут же пригнали спецтехнику ее сносить, — пожаловался в редакцию местный житель.
НГС выяснил, что на месте работала комиссия из мэрии. Об этом рассказал Алексей Никитин - помощник депутата Сергей Бондаренко (оба были сегодня на месте). По его словам, представители мэрии ездили по муниципальным землям и проводили инвентаризацию, проверяли, какие конструкции есть у них на балансе и в каком состоянии детские площадки.
Возле дома на Серебренниковской, 4/1 находится детская площадка и хоккейная коробка. Многие элементы для детских развлечений, как отмечает помощник депутата, были установлены очень давно.
По итогу совещания мэрия решила убрать три элемента: качели-балансир, песочницу и лазалку. Все они, по словам Алексея Никитина, были не в очень хорошем состоянии.
— Так как эти все формы на придомовой территории, они принадлежат дому и на балансе у администрации не стоят, сотрудники мэрии почему-то решили пустить их под снос. Аргументировали это тем, чтобы не причинить вред детям и так далее. Жителей можно понять, эти формы там стояли 20 лет и еще бы столько постояли, но так случилось. Нам сказали, что это только инвентаризация, потом будет выезжать на место экспертиза, которая уже определит, что подлежит сносу, а что нет, — рассказал НГС Алексей Никитин.
Жители дома также рассказали НГС опасения, что на месте площадки появится «свечка», но помощник депутата эти страхи развеял.
— Администрация загнала туда трактор огромный. И любой проходящий мимо человек подумал бы о том, что мимо проедет трактор и снесет все подчистую. Никакой застройки не планируется и мы будем вместе с жителями поддерживать, как мы и до этого делали. И котлован рыли больше пяти лет назад, и детский сад планировался, мэрия себе этот кусочек резервировала под детсад, — отметил Алексей Никитин.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по поводу детской площадки. На момент публикации ответа не было.
В августе мы рассказывали, как в Новосибирске детские площадки около трех домов в микрорайоне Шлюз ограничили для посещения. Это сделали на основании представления прокуратуры.