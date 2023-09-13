Кто пойдет служить в октябре: актуальные правила осеннего призыва для срочников

В октябре в России начинается осенний призыв, по закону он должен продлиться с 1 октября по 31 декабря, однако указ о нем еще должен подписать президент. В 2022 году осенний призыв переносили из-за частичной мобилизации, начало которой было объявлено 21 сентября. В этом году власти уверяют, что в мобилизации нет необходимости, так что начало призыва на срочную службу ожидается по графику. Но в этом году есть другие изменения, которые касаются срочников — в этом материале мы собрали все актуальные правила осеннего призыва.
Кого будут призывать
В 2023 году в России было принято решение поднять призывной возраст. Сначала говорилось о том, чтобы повысить и нижнюю, и верхнюю планку возраста срочников, но в итоге нижнюю трогать не стали — подняли только максимальный возраст призыва: с 27 до 30 лет. Однако призывников этой осени нововведение не касается: предельный возраст призыва одномоментно поднимут с 1 января 2024 года. Во время осеннего призыва 2023 года будут призывать на срочную службу военнообязанных от 18 до 27 лет.
Те, кому 27 лет исполнится до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.
Кого не будут призывать
В том, что касается отсрочек, к осеннему призыву 2023 года ничего не изменилось — правила действуют прежние, те же, что и во время весеннего призыва.
Получить отсрочку могут студенты колледжей и вузов, имеющих государственную аккредитацию. Также отсрочка предоставляется на время обучения в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (в течение года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе). Получить отсрочку по учебе можно один раз до конца обучения (в случае отчисления она прекращает действовать)
Отсрочку по состоянию здоровья призывнику могут дать на год, если окажется, что он из-за болезни временно не годен к службе. Список болезней, которые позволяют оформить отсрочку, вместе с их симптомами и степенью выраженности подробно перечислен в специальном документе правительства. Для получения отсрочки по состоянию здоровья процедуру придется повторять: снова проходить медкомиссию, которая обновит заключение о состоянии здоровья. На основании этого заключения отсрочку либо продлят, либо отменят. Мы подробно рассказывали о том, как устроена отсрочка по состоянию здоровья.
Также получить отсрочку можно по семейным обстоятельствам. На такую могут рассчитывать военнообязанные, ухаживающие за близкими родственниками, при условии, что уход им необходим по медицинским показаниям и делать этого больше некому. Причиной для отсрочки также может стать опекунство или попечительство над родными братьями и сестрами (если больше некому), наличие двух детей или одного ребенка и жены на большом сроке беременности. Кроме того, не призывают в армию отцов-одиночек и отцов детей-инвалидов младше трех лет.
Во время осеннего призыва 2023 года продолжат действовать отсрочки для IT-специалистов — подать заявку работодатели должны были до 11 августа.
От призыва освобождаются военнообязанные с непогашенной судимостью, сотрудники МВД, ФСБ и МЧС, обладатели ученой степени и граждане, имеющие прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.
Сколько человек призовут
Число призывников пока неизвестно, его установит своим указом Владимир Путин, обычно документ он подписывает в самом конце сентября или непосредственно первого октября. Во время осеннего призыва прошлого года призвали 120 тысяч человек.
Как должны вручить повестку
Это одно из главных изменений предстоящей призывной кампании: прежде вручить повестку могли только лично в руки и под подпись, теперь же у военкоматов появилось еще несколько опций. Теперь документ могут прислать по почте заказным письмом или даже просто опубликовать в специальном реестре, прислав уведомление на «Госуслуги» — через 7 дней после публикации повестка будет считаться врученной. Реестр пока не запустили, но планировали сделать это до начала осеннего призыва.
Что будет, если не прийти по повестке
Еще одно крупное изменение в законах об армии к осеннему призыву — увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке. Прежде максимальный штраф за это был 3 тысячи рублей, теперь — 30 тысяч рублей. Соответствующий документ еще в июле подписал Владимир Путин, с 1 октября он вступает в силу.
Также с 1 октября вырастут штрафы за утрату или порчу военного билета, несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, сведений о переезде, неподтвержденных регистраций, уклонение от медосвидетельствования и некоторые другие нарушения, связанные с воинским учетом.