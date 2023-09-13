Кто пойдет служить в октябре: актуальные правила осеннего призыва для срочников

Кого будут призывать

В 2023 году в России было принято решение поднять призывной возраст. Сначала говорилось о том, чтобы повысить и нижнюю, и верхнюю планку возраста срочников, но в итоге нижнюю трогать не стали — подняли только максимальный возраст призыва: с 27 до 30 лет. Однако призывников этой осени нововведение не касается: предельный возраст призыва одномоментно поднимут с 1 января 2024 года. Во время осеннего призыва 2023 года будут призывать на срочную службу военнообязанных от 18 до 27 лет.



Те, кому 27 лет исполнится до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.

