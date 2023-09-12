Квартира для вписок, торгаши и гостиница: что скрывает уродливый БЦ на Мичурина — он оброс пристройками и полусотней хозяев

По словам одной из сотрудниц БЦ, она снимает помещение именно на Мичурина, 12А из-за транспортной развязки и низкой стоимости аренды. Но жалуется на большое количество тараканов, предположительно, бегущих от пекарни, соседствующей с офисами.

Лабиринт из входов и лестниц

Внутри вычурное здание похоже на настоящий лабиринт из торговых рядов и офисов. Здесь, по данным сервиса 2ГИС, 14 входов и 55 действующих организаций. Проходы расположены с трех сторон, верхние этажи не связаны между собой, для каждой секции есть свой вход с личной лестницей. На первом этаже — рынок с назойливыми торговцами, которые предлагают то телефоны, то провода, то бытовую технику. На главном входе, расположенном посередине, покупателя сразу встречает продавец, одетый в спортивный костюм и иногда плюющий с небольшого крыльца. Он оценивающим взглядом осматривает возможного клиента и как будто сканирует его.