Квартира для вписок, торгаши и гостиница: что скрывает уродливый БЦ на Мичурина — он оброс пристройками и полусотней хозяев

Бизнес-центр на Мичурина, 12А — язва Новосибирска. Когда-то банальное кирпичное трехэтажное здание обросло пристройками и расширениями, которые возводили без разрешения и документов. Здесь появились торгаши, офисы мелких предпринимателей и даже квартира для вечеринок в подвале. На Мичурина примерно 50 собственников, некоторые из них владеют небольшими ларьками, другие — целыми этажами. НГС побывал в торговых рядах и узнал у экспертов, что лучше сделать со зданием.
Здание из четырех частей
В здании на Мичурина, 12А можно найти все, начиная от кабинета мастера маникюра и съемной квартиры для вечеринок в подвале до телефонов и разного рода техники. В 2010-х годах здесь продавали краденые смартфоны. К примеру, у юноши в центре Новосибирска украли модный в то время мобильный телефон, а потом он сам же нашел его у торгашей на первом этаже. Подобное случалось и позже: в 2018 году здание оцепили сотрудники ОМОН, это был не первый раз, когда силовики приезжали с претензиями в торговый центр. По словам очевидцев, они искали определенную модель телефона после того, как у девушки забрали сумку с мобильным.
Полуразрушенное здание находится через квартал от Красного проспекта, напротив станции метро «Сибирская». Примыкает к строению территория Центрального рынка, а через дорогу с бизнес-центром соседствует огромный ТЦ «Галерея Новосибирск». В прошлом эффектные панорамные окна сейчас потеряли свежий вид, где-то около них установили батареи, где-то повесили шторы, а где-то закрыли фанерой, вероятно, для того, чтобы смастерить стены в офисах.
На фасаде между вторым и третьим этажами сохранились остатки дизайнерских решений: полоса из красного, синего, желтого, белого и разных оттенков зеленого была здесь уже в 2010 году. Она также продолжалась между первым и вторым этажами и проходила сбоку. Но от яркого пятна осталась только небольшая полоска, элементы закрыли облицовочной плиткой.
Здание словно построено из разных кусков и как из конструктора собрано в целое. Бизнес-центр можно визуально разделить на четыре части: слева прилепили деревянную пристройку, где находится ресторан-бар «Австрия», правее — типичное серое здание, еще дальше — часть, похожая на верхние этажи пятиэтажки, с правой стороны — целый зеркальный дом. Сквозь его окна проглядываются не витрины магазинов, а сваленные в кучу строительные материалы и мебель. Как рассказала НГС одна из сотрудниц офиса в БЦ на Мичурина, она никогда не была в зеркальной части и не видела, чтобы дверь туда хоть раз открывалась ни на втором этаже, ни на третьем.
Рекламных вывесок на постройке стало значительно меньше по сравнению с 2010 годом, здесь остались лишь ярко-красные и оранжевые рекламные плакаты ломбардов и букмекерских контор, более пестрая часть скрыта под навесом. Продавцы отмечают, что вывески постоянно меняют, потому что арендаторы регулярно сбегают из бизнес-центра. Средняя цена аренды офиса здесь — 10 тысяч рублей в месяц за 20 кв. м., в то время как в ТЦ «Москва», который находится на улице Крылова, 26, за торговую площадь в 10 кв. м. в среднем просят 20 тысяч рублей в месяц.
По словам одной из сотрудниц БЦ, она снимает помещение именно на Мичурина, 12А из-за транспортной развязки и низкой стоимости аренды. Но жалуется на большое количество тараканов, предположительно, бегущих от пекарни, соседствующей с офисами.
Лабиринт из входов и лестниц
Внутри вычурное здание похоже на настоящий лабиринт из торговых рядов и офисов. Здесь, по данным сервиса 2ГИС, 14 входов и 55 действующих организаций. Проходы расположены с трех сторон, верхние этажи не связаны между собой, для каждой секции есть свой вход с личной лестницей. На первом этаже — рынок с назойливыми торговцами, которые предлагают то телефоны, то провода, то бытовую технику. На главном входе, расположенном посередине, покупателя сразу встречает продавец, одетый в спортивный костюм и иногда плюющий с небольшого крыльца. Он оценивающим взглядом осматривает возможного клиента и как будто сканирует его.
Визуально на первом этаже большую часть прилавков занимают именно те, кто продают телефоны и разного рода технику. Здесь ломбарды соседствуют с мастерскими и магазинами электроники, а через отдельный вход можно попасть в гостиницу. По словам сотрудников БЦ, там часто дерутся, а в номерах находят окровавленные бинты и горы мусора. По номеру телефона, указанному в сервисе 2ГИС, журналисту НГС сообщили, что одноместный номер стоит 1300 рублей в сутки, а двухместный — 1800 рублей.
Попадая внутрь бизнес-центра, машинально придерживаешь сумку и начинаешь подозревать каждого. Слева кто-то громко говорит на иностранном языке, справа в маленькой каморке, где молодой парень чинит обувь и ключи, на обшарпанной стене висит миниатюрный портрет президента Владимира Путина.
Второй и третий этажи — типовые офисные помещения с маленькими комнатами, большим количеством дверей и узким коридором, как в общежитии. Но куда не пойдешь, всегда упрешься в стену, на каждый этаж ведет по одной лестнице, найти вторую не получится — попадешь в тупик.
Подвальные помещения почему-то закрываются на магнитный ключ. Попасть туда получилось, забежав после других посетителей: там чинят телефоны, курят кальяны, а еще сдают в аренду «квартиру» площадью 65 кв. м. По данным арендодателя, в месте для вечеринок может собраться до 30 человек, а спальных мест там три. Лофт разделен на две зоны: зал для танцев и кухня. Отдых в подвале в центре Новосибирска стоит от 7 тысяч рублей в сутки.
При этом на сайте по недвижимости «Циан» расположение бизнес-центр называют уникальным из-за близости к метро и высокой пешеходной проходимости.
— Данное место по праву можно назвать самым центром деловой и торговой активности в Новосибирске, — говорится в описании БЦ.
История страдального БЦ
Как рассказал НГС Игорь Поповский, архитектор, директор «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, на месте появившегося бизнес-центра были входные ворота на рынок, построенные в 50-е годы прошлого века. На них должен был появиться шпиль, но возводить его не стали.
— Сделали проход и два корпуса слева и справа, которые как будто держали вход на рынок. Дальше шли старые корпуса, новые построили потом. После развала СССР здание начали скупать, пристраивать к нему строения разными способами. У здания нет проектного решения, все строили в рамках дикого капитализма: к нему каждый год что-то пристраивали и прибавляли, — объяснил Игорь Поповский.
По словам архитектора, здание сложено частично из самостроев, какие-то постройки могли фиксировать, какие-то нет. Стиля и ценности оно не имеет, поэтому, архитектор считает, что строение лучше снести, но при этом реконструировать весь квартал.
Анна Новолоцкая, кандидат архитектуры и доцент НГАСУ (Сибстрин) считает, что подобное здание могло превратиться в галерею или выставочный зал. Оно интересно не столько архитектурой, сколько историей места.
— Здание облепили со всех сторон, это несколько похоже на азиатский способ освоения пространства и приспособление объекта под ситуацию. Каждому строению необходим владелец, а из-за большого количества собственников здание само обросло надстройками. Объекту нужна была управляющая компания, которая разработала бы концепцию, — рассказала Анна Новолоцкая.
Специалист отметила, что без владельца или управляющей структуры здание теряет единый дизайн, что и произошло со строением на Мичурина, 12А. Анна Новолоцкая уверена — здание необходимо освободить от временных построек и сохранить таким, каким оно было раньше, главное не забыть благоустроить территорию вокруг. Но тогда можно столкнуться с другой проблемой: забрать помещения назад намного сложнее, чем продать.
Бизнес-центр на Мичурина, 12А, как отмечают эксперты, оброс пристройками во время расцвета рыночной торговли. В выписках из ЕГРН нет четкого поэтажного плана: схема каждый раз выглядит по-другому, как будто бизнес-центр постоянно видоизменяют. Мысли о том, чтобы снести пристройки появились у мэрии еще в 2013 года, тогда собственник без юридических документов и разрешения на строительство надстроил второй и третий этажи. Спустя полгода прокуратура добилась в суде демонтажа.
По данным прокуратуры, ремонтные работы возле офисника начались в 2000-х годах во время реконструкции, тогда строение со всех сторон опоясали пристройки, часть которых поднялась выше собственной крыши дома. Собственники пристроили помещения к торговому центру и самовольно заняли земельные участки, которыми распоряжается мэрия.
— Реконструкция началась где-то в 2002–2004 году. Раньше это было трехэтажное кирпичное здание метростроя — оно осталось внутри. А все, что заросло вокруг него, это и есть пристройки: башенки, [павильоны], которые стоят на тротуарах и слева-справа, — все это пристроенное, самострои, — несколько лет назад рассказали НГС в инспекции госстройнадзора.
Кто владеет помещениями
Арендаторы отмечают, что в здании более 50 собственников. Это подтверждают и выписки из ЕГРН, но узнать всех владельцев у НГС не получилось, потому что помещения оформлены на физических лиц, а данные о них по закону засекречены. Сами арендаторы отказались рассказывать, у кого снимают помещения.
НГС удалось установить, что почти всем третьим этажом владеет ООО «Финансово-промышленная корпорация Сибпром». Это подтвердила бывшая арендатор помещения.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2014 году и занимается арендой. Генеральный директор организации — Алексей Илюшин. Среди учредителей числятся Надежда Илюшина (95%) и Алексей Илюшин (5%). На конец 2022 года выручка компании составила 2,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 614 тысяч рублей.
Один собственник сам рассекретил свои данные: так, несколькими помещениями на первом этаже владеет 33-летний Андрей Левыкин (имя владельца Росреестр не скрыл — с марта 2023 года такое возможно только по его письменному заявлению).
Арендатор офиса на втором этаже рассказал НГС, что в его секции с левой стороны собственник один, и он сдает примерно пять помещений.
— В этом здании очень много владельцев, есть большая часть — ей владеет большой дядька. Есть старые части, которые остались от того времени, там владельцы древние, а есть помещения с отдельным входом, например, бар-ресторан, там один собственник, — поделился арендатор, отказавшись раскрывать данные о владельцах помещений и свое имя.
В июле НГС писал о том, что центр Новосибирска в ближайшие годы может сильно измениться. Архитекторы разработали несколько вариантов того, как через несколько лет могут выглядеть фасады зданий, построенных в советское время на углу Вокзальной магистрали и Советской.