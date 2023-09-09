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Сотни новосибирцев собрались в центре города — фото толпы

На центральных улицах Новосибирска проходит парад российского студенчества

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Парад стартовал у Дома офицеров в Новосибирске

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Вечером 9 сентября в центре Новосибирска образовалась толпа. Горожане собрались на площади Ленина во время празднования парада российского студенчества. Там проходит выступление приглашенных артистов.

В официальной группе события указано, что хедлайнерами мероприятия стали певцы Олег Майами и Андрей Звонкий. Концерты артистов проходят с 20:40 в центре города.

По данным правительства региона, парад объединил более 12 тысяч первокурсников

По данным правительства региона, парад объединил более 12 тысяч первокурсников

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В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что регион проводит парад российского студенчества пятый раз. В 2023 году клятву на событии принесли более 12 тысяч первокурсников средних профессиональных образовательных организаций и вузов.

Парад стартовал в Новосибирске у Дома офицеров, построение колонны участников началось в 17:30. После этого горожане отправились на площадь Ленина.

Кроме хедлайнеров события, на мероприятии выступили творческие студенческие коллективы вузов, колледжей и лицеев.

Утром 9 сентября в Новосибирске перекрыли центральные улицы города. Ограничение ввели для проведения полумарафона памяти Александра Раевича и парада российского студенчества.

Парад студенчестваПлощадь ЛенинаТолпа
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