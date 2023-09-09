Сотни новосибирцев собрались в центре города — фото толпы

Вечером 9 сентября в центре Новосибирска образовалась толпа. Горожане собрались на площади Ленина во время празднования парада российского студенчества. Там проходит выступление приглашенных артистов.
В официальной группе события указано, что хедлайнерами мероприятия стали певцы Олег Майами и Андрей Звонкий. Концерты артистов проходят с 20:40 в центре города.
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что регион проводит парад российского студенчества пятый раз. В 2023 году клятву на событии принесли более 12 тысяч первокурсников средних профессиональных образовательных организаций и вузов.
Парад стартовал в Новосибирске у Дома офицеров, построение колонны участников началось в 17:30. После этого горожане отправились на площадь Ленина.
Кроме хедлайнеров события, на мероприятии выступили творческие студенческие коллективы вузов, колледжей и лицеев.
Утром 9 сентября в Новосибирске перекрыли центральные улицы города. Ограничение ввели для проведения полумарафона памяти Александра Раевича и парада российского студенчества.