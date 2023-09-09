Призрачные башни: высотки за оперным и порт для яхт на Оби — изучаем забытые мега-проекты для Новосибирска

В Новосибирске в этом году начали работать новый терминал Толмачево и ЛДС, достраивают (пусть и не без проблем для горожан) новый мост через Обь, завершилось или завершается строительство нескольких знаковых высоток — есть чем гордиться. А значит, можно вспомнить мега-проекты прошлого, которые так и не были реализованы. Может быть, и к лучшему. Что мечтали построить в Новосибирске, но так и не построили, рассказывает обозреватель НГС Стас Соколов.
Симметричные высотки на двух берегах
Новосибирск не стеснялся гигантизма (по крайней мере в проектах) ещё во времена СССР. Чего стоит только идея об улице, проходящей сквозь Оперный театр — именно так задумывалось изначально. Но, пожалуй, самые заметные проекты, которые могли бы существенно изменить нынешний облик города — сразу две высотки на разных берегах Оби. Одна должна была появиться на месте, где сейчас стоит ГПНТБ, другую — со шпилем и широкими арками — проектировщики планировали поставить поперёк будущего проспекта Маркса. Благо было где развернуться: на правом берегу в этом месте был частный сектор, на левом — вообще пустое поле.
Проекты не были реализованы отчасти потому, что были слишком капиталоемкими, отчасти по причине смены градостроительной политики в целом. Торжественные сооружения с колоннами и портиками были отброшены как пережиток прошлого, архитекторы стали стремится к более простым и утилитарным формам. Но даже если бы их удалось реализовать, то узкие арки высотки на Маркса точно оказались бы сегодня недостаточными при нынешнем интенсивном трафике.
«Омега Плаза» на Маркса
В наследство от СССР жителям Новосибирска на площади Маркса достались два недостроя. Один из них, изначально возводившийся как ДК «Сибсельмаш», удалось даже почти завершить в начале 2000-х. Но, как оказалось, тогда он был уже никому не нужен. Объект с земельным участком несколько раз менял собственников, пока в 2007 году столичная девелоперская компания RID Group не объявила о планах построить здесь огромный ТРЦ площадью 140 тысяч кв. м и стоимостью больше 180 миллионов долларов.
Москвичи не планировали сносить здание ДК, а обещали сделать его развлекательной частью будущего комплекса. Фронтон здания должен был выходить у проезжей части, а памятник Покрышкину планировали поместить внутрь и сделать частью своеобразного мемориала. Проект не двинулся дальше красивых картинок и презентаций. В конце 2010-х его выкупил известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров, через несколько лет снес недостроенное здание ДК и уже начал строить здесь комплекс из офисно-торговых зданий и апартаментов.
«Крокус» на Оби
У площадки, которую сейчас занимает новый ЛДС, могла быть немного другая судьба. Спортивный комплекс здесь планировали ещё в советское время — именно для него в этом месте изначально была предусмотрена станция метро, которую долго еще рисовали на планах метрополитена, даже когда стало понятно, что в обозримом будущем ничего здесь строить не будут. Тем не менее в 2008 году площадкой заинтересовалась столичная группа «Крокус», построившая к тому времени под Москвой весьма успешные торговый центр и концертно-выставочный комплекс.
В Новосибирске «Крокус» был намерен возвести проект стоимостью в 500 миллионов долларов. С 41-этажной гостиницей, выставочными пространствами, ресторанами, барами и теннисными кортами. Изюминкой проекта должна была стать прибрежная зона, где могли бы швартоваться яхты и катера. Владелец «Крокуса» Арас Агаларов и тогдашний мэр Владимир Городецкий ударили по рукам, но в августе 2008 года по ним обоим ударил мировой финансовый кризис, и «Крокусу» стало не до проектов в Сибири.
113 метровая Plaza на площади Ленина
Тогда же, в 2000-х полем архитектурных экспериментов стала площадь Ленина. Здесь, точнее на треугольнике, ограниченном улицами Орджоникидзе и Советской, должен был появиться 113-метровый небоскрёб Plaza Novosibirsk. Изначально земельный участок под этот объект получила новосибирская компания «Сибирьстройинвест», но дальше забора дело не двинулось. Какие-то работы на площадке начались только во второй половине десятилетия. Вложить 72 миллиона долларов в этот проект собирались бывшие топ-менеджеры сети «Копейка».
Проект был встречен в штыки новосибирской общественностью: многим показалась дикой идея воткнуть в самом центре подавляющее всё вокруг высотное здание. Застройщик изо всех сил пытался удержать площадку. В ход пошли даже начатые здесь строительные работы (до этого за забором был пустырь), суть которых заключалась в том, чтобы вбить в землю некоторое количество свай, после чего пустое пространство становилось недостроенным объектом. Но не помогло и это. В 2012 году мэрия вернула себе этот участок, превратив его с помощью S7 в небольшой сквер. Это был первый случай такого рода.
«Железный холм» на Военной
В 2008 году на Военной, 1 началось строительство бизнес-центра высотой 100 метров под названием Iron Hill. Главной его фишкой должен был стать атриум на всю высоту здания. То есть в нем в принципе не планировали помещений, удалённых от окон, в центре спроектировали пустое пространство с фонтаном внизу и прозрачной крышей сверху.
Проект, правда, изначально вызывал вопросы, поскольку строительство планировалось вести, судя по всему, не на собственные, банковские или инвестиционные средства, а продавая площади в строящемся объекте. Главная опасность такого подхода состоит в том, что в какой-то момент приток новых денег окажется недостаточным — что и случилось с «Железным холмом», выполненные строительные работы у которого не ушли дальше котлована. Уже потом по соседству выросли несколько жилых комплексов, а площадку бизнес-центра в итоге забрал застройщик, который возвел здесь объект поскромнее, всего в четыре этажа.
Огромный ТРЦ в промзоне на Энергетиков
Ещё один мегапроект в сфере торговой недвижимости появился в конце 2000-х в весьма неожиданном месте. Тогдашний владелец Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина Вадим Варшавский решил отдать часть огромной территории предприятия под торговый комплекс «Гранд-Сити». Идея была, в принципе, работоспособная: один из цехов завода стоял рядом с одной из ключевых городских артерий — проездом Энергетиков. Превратив его каким-то образом в торговый популярный объект, можно было заработать больше, чем на металлообработке.
Но начать девелопер решил издалека, построив с нуля торговый центр в глубине промзоны, примерно в 300 метрах от оживленной улицы. В результате, мощного трафика инвестор получил объект, который слабо просматривался с дороги, а путь к нему лежал через не внушающую оптимизма промзону. К тому же уже при запуске торговому центру не повезло с арендаторами, так что он так и остался полупустым, после чего вовсе закрылся. Огромные же цеха завода (их совокупная площадь превышала 100 тысяч кв. м), которые Варшавский планировал превратить в галереи ТЦ, так и остались нетронутыми.
Торговые гиганты на Ипподромской
2000-е, особенно вторая их половина, стали временем гонок торговых центров. Каждый новый объект пытался произвести впечатление на будущих арендаторов — и на публику после открытия, конечно, тоже. Поэтому их анонсируемые размеры росли, как на дрожжах. Сразу три инвестора схлестнулись на Ипподромской. Первой на пересечении Ипподромской и Воинской началась подготовка площадки торгового центра кемеровской компании «Кора» (её потом купит «Холидей») площадью больше 50 тысяч кв. м.
На участке, часть которого сегодня занимает жилой комплекс «Академия», компания «Метаприбор» собиралась возвести торгово-развлекательный центр площадью 180 тысяч кв. м. Впрочем, дальше разработки проекта дело так и не пошло. Но из-за этого другой потенциальный инвестор, ADG Group, объявивший о намерениях построить на Ипподромской (на месте парка, который сейчас носит название «Аллея героев») ТРЦ «Каменка», вынужден был уже увеличить масштабы сначала до 180, а потом и до 250 тысяч кв. м.
Если бы этот проект реализовали, он бы занял почти всё пространство парка. К счастью, деньги на реальное строительство нашлись только у турецкой группы «Ренессанс». Она превратила скромный проект «Коры» в самый крупный по общей площади внутренних помещений ТРЦ, который получил название «Аура».
Что же до проекта «Каменка», то последний раз это название стало предметом публичного интереса в 2018 году, когда на сайте ЦИАН появилось объявление о продаже земли вместе с проектом ТРЦ.
Башни за Оперным театром
На роль самого безумного и неуместного нереализованного проекта может смело претендовать комплекс, который собиралась построить на месте парка за оперным театром компания «Моссиб». Общая площадь помещений комплекса должна была достичь 200 тысяч кв. м, а объем инвестиций — превысить 300 миллионов рублей.
Помимо уничтожения зеленой зоны, которая в то время находилась в не лучшем состоянии, реализованный проект изменил бы вид центра Новосибирска. Над массивным, доминирующим сегодня зданием театра поднялись бы сразу пять высоток, а о том, что случилось бы с автомобильным трафиком вокруг, сейчас уже и не хочется думать.
Нужно заметить, что целый ряд площадок нереализованных мега-проектов нашли своих новых застройщиков. Так, котлован на площади Кондратюка пригодился для строительства жилого комплекса Prime House. На месте котлована, который оставила компания, обещавшая возвести две высотки под названием Sky City на Кирова, появился жилой комплекс — также состоящий из двух высоток Richmond Residence. А оставивший лишь некоторое количество вбитых свай проект жилого комплекса компании «Социальная инициатива» в районе Инструментального завода превратился в маленький город в городе — «Европейский берег».
Перечисленные объекты так и не были построены, что дало возможность возвести на их месте что-то более нужное (или вовсе оставить эту территорию в покое). Но в Новосибирске хватает проектов, которые были реализованы, но так и остались по разным причинам никому не нужны.