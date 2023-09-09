Призрачные башни: высотки за оперным и порт для яхт на Оби — изучаем забытые мега-проекты для Новосибирска

В наследство от СССР жителям Новосибирска на площади Маркса достались два недостроя. Один из них, изначально возводившийся как ДК «Сибсельмаш», удалось даже почти завершить в начале 2000-х. Но, как оказалось, тогда он был уже никому не нужен. Объект с земельным участком несколько раз менял собственников, пока в 2007 году столичная девелоперская компания RID Group не объявила о планах построить здесь огромный ТРЦ площадью 140 тысяч кв. м и стоимостью больше 180 миллионов долларов.



Москвичи не планировали сносить здание ДК, а обещали сделать его развлекательной частью будущего комплекса. Фронтон здания должен был выходить у проезжей части, а памятник Покрышкину планировали поместить внутрь и сделать частью своеобразного мемориала. Проект не двинулся дальше красивых картинок и презентаций. В конце 2010-х его выкупил известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров, через несколько лет снес недостроенное здание ДК и уже начал строить здесь комплекс из офисно-торговых зданий и апартаментов.

