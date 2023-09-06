Новосибирец на Porsche влетел в яму в центре — ее починили, а на место он привел губернатора. Что сказал Травников

Вечером 6 августа губернатор области Андрей Травников в неформальной обстановке встретился в центре города с владельцем паблика «АСТ-54» Виталием Полищуком. Глава региона прошелся по улицам города и обсудил вопросы благоустройства Новосибирска.
Андрей Травников вместе с Виталием Полищуком побывали на Красном проспекте, где в ночь на 2 августа администратор телеграм-канала «АСТ-54 Black», въехал в яму на Porsche Boxster S. После ДТП мужчине пришлось отдавать автомобиль на экспертизу. В ГИБДД установили: яма глубокая.
— Еще 3–4 года назад я начал внушать нашим дорожникам, что несмотря на то, что денег всегда не хватает, чтобы капитально отремонтировать все дороги и улицы в городе или в области, но наличие ям, в которых можно пробить колесо: такого быть не должно. Поэтому, не дожидаясь, когда появятся деньги на капитальный ремонт, нужно организовывать ямочный ремонт. На вашем примере мы видим, что постоянная работа приводит к результатам, в итоге яму отремонтировали, — пояснил Андрей Травников.
Ранее Виталий Полищук заявлял, если во время экспертизы будут обнаружены серьезные повреждения, он обратится с иском в суд.
— Экспертиза показала, что с ходовой частью всё нормально, повреждений нет. Хорошо, что яму заделали, будем надеяться, что она вновь не провалится. В целом можно сказать, что эта ситуация пришла к позитивному финалу, — пояснил НГС Виталий Полищук.
Также во время прогулки по городу Андрей Травников высказал свое мнение по вопросу о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основе.
— Это сложный проект, так сложилось, что улица Ленина автомобильная. Насколько сейчас решены все вопросы, чтобы сделать ее пешеходной, не могу сказать. Всё же это задача городских властей, все эти вопросы проработать, собрать предложения, что нужно сделать. Ко мне обратились за поддержкой, говоря за себя, я за то, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной, если все планы и нюансы будут проработаны, я, безусловно, поддержу эту инициативу, — пояснил Андрей Травников.
Еще глава региона ответил на вопрос о создании платных парковок в Новосибирске. По его словам, первые платные стоянки уже появились в центре города, но есть граждане, которые выступают против этого.
— Проект по созданию платных парковок делит горожан на две части, одни за, другие против, — коротко прокомментировал губернатор.
Ранее стало известно, что в Новосибирске на месяц ограничат движение по Красному проспекту. Ограничения связаны с ремонтом на теплосетях.