Новосибирец на Porsche влетел в яму в центре — ее починили, а на место он привел губернатора. Что сказал Травников

— Еще 3–4 года назад я начал внушать нашим дорожникам, что несмотря на то, что денег всегда не хватает, чтобы капитально отремонтировать все дороги и улицы в городе или в области, но наличие ям, в которых можно пробить колесо: такого быть не должно. Поэтому, не дожидаясь, когда появятся деньги на капитальный ремонт, нужно организовывать ямочный ремонт. На вашем примере мы видим, что постоянная работа приводит к результатам, в итоге яму отремонтировали, — пояснил Андрей Травников.

