«Мы не торопимся»: в мэрии еще не приняли решение, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной

В мэрии Новосибирска еще не приняли решение, что будет находиться на месте взорвавшегося в феврале дома на Линейной. Мэр Анатолий Локоть объяснил это решение сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции.
— Снос здания завершен. Весь мусор вывезен. На площадке ничего не осталось. Решение пока не принято и мы не собираемся торопиться. Здесь произошла трагедия. Надо, чтобы немножко прошло время, чтобы все устоялось. Мы не торопимся с реализацией проекта по данной земле, — сообщил мэр Новосибирска.
Судьбу территории мэр пообещал обсудить с жителями.
Весной этого года звучал вариант, что на месте Линейной, 39 будет сделан сквер.