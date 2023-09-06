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Взрыв газа на Линейной

«Мы не торопимся»: в мэрии еще не приняли решение, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной

В конце августа дом полностью снесли

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Здание полностью снесли 22 августа

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В мэрии Новосибирска еще не приняли решение, что будет находиться на месте взорвавшегося в феврале дома на Линейной. Мэр Анатолий Локоть объяснил это решение сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции.

— Снос здания завершен. Весь мусор вывезен. На площадке ничего не осталось. Решение пока не принято и мы не собираемся торопиться. Здесь произошла трагедия. Надо, чтобы немножко прошло время, чтобы все устоялось. Мы не торопимся с реализацией проекта по данной земле, — сообщил мэр Новосибирска.

Судьбу территории мэр пообещал обсудить с жителями.

Весной этого года звучал вариант, что на месте Линейной, 39 будет сделан сквер.

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