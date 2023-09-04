Власти назвали число наказаний, которые получили торговцы на Богаткова — эта улица обросла киосками

— Эта территория находится у администрации на особом контроле. Регулярно проводятся рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли. За истекший период здесь проведено более 40 рейдов, составлено 44 административных протокола по статьям 5.2 («Нарушение порядка размещения временных объектов») и 9.1 («Торговля в неустановленных местах») Закона НСО об административных правонарушениях, — отметили в администрации. При это в ответе не уточняется, какими временными рамками ограничен «истекший период».