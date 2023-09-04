Власти назвали число наказаний, которые получили торговцы на Богаткова — эта улица обросла киосками

Администрация Дзержинского района заявила, что держит на контроле ситуацию с ларьками возле остановки «Кафе Лада» в Новосибирске. После статьи НГС о том, как киоски захватили тротуары в указанном месте, власти сообщили, что выступают против заключения новых договоров на размещение торговых объектов.
— Эта территория находится у администрации на особом контроле. Регулярно проводятся рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли. За истекший период здесь проведено более 40 рейдов, составлено 44 административных протокола по статьям 5.2 («Нарушение порядка размещения временных объектов») и 9.1 («Торговля в неустановленных местах») Закона НСО об административных правонарушениях, — отметили в администрации. При это в ответе не уточняется, какими временными рамками ограничен «истекший период».
Всего по обеим сторонам от дороги предусмотрено 14 мест для размещения киосков, ларьков, торговых павильонов. С мэрией Новосибирска предприниматели заключили 11 договоров аренды земельных участков. У всех них есть договоры на вывоз мусора.
— Помимо 11 нестационарных объектов, размещенных по договорам с мэрией города Новосибирска, здесь расположено около 10 нестационарных объектов, размещенных по договорам с многоквартирными домами и 1 нестационарный объект на земельном участке торгового центра по улице Бориса Богаткова, 251а, — добавили в администрации.
О том, имеют ли владельцы этих 10 ларьков такие же договоры на вывоз мусора, что и предприниматели, заключившие договоры с мэрией, в администрации не сообщили. Но там подчеркнули, что неоднократно направляли письма о необходимости ежедневного контроля за мусорными контейнерами, которые располагаются во дворах жилых домов.
В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МКУ «Кировское». По версии следствия, он получил взятки на сумму более 600 тысяч рублей от владельцев киосков за самовольное их размещение.