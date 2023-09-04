«Толпы людей, все кругом загажено»: на Богаткова киоски захватили тротуары — НГС обнаружил криминальный след

Остановка «Кафе «Лада» — бойкое место. Несмотря на наличие крупных магазинов и супермаркетов, уличная торговля здесь тоже не утихает. И от этого много проблем: постепенно остановка обрастает ларьками с шаурмой и овощами, утопает в мусоре и превращается в место скопления посетителей таких мест. Жительница улицы Лежена рассказала, как живется рядом с таким пятачком, а НГС выяснил, кому принадлежат киоски и павильоны в этом месте.
Как остановка постепенно обросла ларьками и павильонами
Наталья живет на улице Адриена Лежена уже 12 лет. Место, по ее признанию, всегда было любимо уличными торговцами, но то, во что превратилась остановка «Кафе «Лада» — результат последних лет. Наталья жалуется на грязь, засилье страшных павильонов и агрессивных продавцов.
— В сторону «Молодежной», то есть в противоположную, ситуация получше. Но в сторону «Кафе «Лада» — просто ужас. Думаю, это вызвано достаточно плотным пешеходным трафиком, автомобильным трафиком в сторону МЖК. Киоски тут располагаются буквально каждые 100 метров, если идти от «Золотой Нивы», а на «Кафе «Лада»» стоят в два ряда. Недавно построили киоск азиатской еды, на тротуар заезжают таксисты, иногда с киргизскими номерами, собираются толпы людей, все кругом загажено. Я выхожу на работу в 7 утра, и то что я вижу — это всегда мешки с мусором, как попало припаркованные машины, своеобразное поведение компаний, которые сплевывают на пол и огрызаются с теми, кто делает им замечание, — перечисляет она.
Сама Наталья несколько раз пыталась снять на телефон обстановку, но порой получала в своей адрес ругательства от продавцов и клиентов киосков. Некоторые из них тоже доставали телефоны и начинали снимать в ответ, попутно угрожая женщине.
Киоски с фруктами и овощами, количество которых увеличилось в последние месяцы, по словам Натальи, и доставляют больше всего проблем.
— Им делаешь замечания, что вот вы разгружаетесь на тротуаре, что складываете свои гнилые фрукты и ящики к нам в контейнеры, а за вывоз мусора не платите, что это все провоцирует появление всяких грызунов. Но никакой реакции, — пожаловалась женщина. — Год назад сюда приезжали, вроде как был рейд, и их обязали убрать киоски, но абсолютно ничего не изменилось. Грызуны просто ходят толпами, потому что они подкидывают к нам во дворы всю эту гниль. А какой там запах стоит — кошмар! И ладно бы они торговали в пределах своих ларьков, так они постепенно захватывают тротуары, ставят зонтики, ставят машины.
Часть тротуара возле дома на улице Бориса Богаткова, 251, где и выросли «овощные развалы», стала непроходимой — там, по ее словам, неприятно ходить из-за запахов, мусора и навязчивых продавцов.
Как рассказывает Наталья, одним из первых киосков на остановке был киоск «Союзпечати», но из-за того, что постепенно сеть закрылась, павильон облюбовали многочисленные продавцы выпечки и шаурмы. При этом обновление арендаторов происходит регулярно: недавно на месте «Мяса Халяль» открылась тандырная.
— Вот этот павильон с пловом, лагманом и другой едой построили года три назад. Не понимаю вообще, как он там мог появиться, прямо на тротуаре. Утром женщины из него просто выливают грязную воду под ноги пешеходов. Киоски в два ряда появились по весне — ночью их поставили, обустроили как-то минимально и все, начали торговлю. Есть еще киоск с едой круглосуточный (возле дома на Борса Богаткова, 247. — Прим.ред.) — этот арендатор появился там месяца полтора назад. Еще раньше там была парикмахерская, до этого там была пицца. То есть меняются каждые три месяца, — объясняет она.
Сама Наталья говорит, что ничего не покупает у торговцев, главным образом, из-за антисанитарии — сама видела, как рядом с овощами и фруктами бегают крысы.
— Ну это я. Ладно, торгуете вы там — торгуйте, но к чему переходить границы? Наша остановка просто загажена, киоски плодятся и размножаются. Идешь утром — их пять, на следующий день — уже больше, потому что два за ночь поставили. Нигде по городу я такого не видела! По крайней мере на правом берегу.
Кто владеет киосками
В мэрии Новосибирска НГС объяснили, что законность размещения нестационарных объектов регулируется соответствующим положением. По действующей сейчас схеме, в районе остановки предусмотрено семь мест размещения киосков — это территория возле домов на Бориса Богаткова, 247 и 249. Расстояние между этими домами составляет 20 метров, пятачок, где расположены ларьки, в длину — 50 метров.
На вопрос, почему было принято решение разместить на такой маленькой территории столько ларьков, в мэрии ответили, что участок относится к многоквартирным домам, а значит, и вопрос о предоставлении земли под ларьки находится в компетенции собственников помещений в доме.
— По Жилищному кодексу РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных действующим законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. Принятие решения о пределах использования общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, — ответили в пресс-службе.
Корреспондент НГС связалась с администрацией Дзержинского района (МКУ «Дзержинка» относится к администрации. — Прим.ред.), но там не стали комментировать данный вопрос и вновь направили в мэрию.
— В летний период совместно с МКУ «Дзержинка» проводится работа по вывозу деревянных конструкций, навесов и лотков. Совместно с правоохранительными органами активно продолжается работа по изъятию предметов административного правонарушения, обнаруженных на месте совершения правонарушения, в том числе автотранспортных средств по реализации топлива. Положительный опыт этой работы позволяет ликвидировать места несанкционированной торговли, а также повышает взыскиваемость административных штрафов, — отчитались в мэрии.
Выяснить владельцев ларьков, которые вызывают недовольство жителей, корреспонденту НГС не удалось. При этом два участка в районе остановки взяты в аренду для размещения киосков официально, и жалоб на эти киоски от жителей нет.
Один из участков арендован компанией «Тринит плюс» до конца 2030 года. По итогам 2022 года компания ушла в минус почти на 7 миллионов, ее учредитель — Константин Максимов.
У «Тринит плюс» есть несколько товарных знаков, но действует в настоящее время лишь один — «Сетка в клетку» (супермаркет у дома)». Кроме того, у компании есть лицензия на продажу алкоголя. В 2016 году мэрия Новосибирска судилась с ней, требуя через арбитражный суд освободить участок в Калининском районе, где «Тринит плюс» установил киоск как раз по продаже алкоголя. Суд встал на сторону мэрии.
Еще один участок, где расположен круглосуточный киоск с цветами, арендован компанией «ВолКо». По итогам 2022 года она получила убыток на 3,2 миллиона рублей. Основным учредителем компании является Лидия Дереева, доля в компании есть также у Артема Дереева. Оба они указаны также соучредителями компании «Союз-Капитал», треть в которой принадлежит Юрию Солодкину — брату бывшего вице-мэра и сыну бывшего советника губернатора, ещё доля — Кириллу Дерееву. Последний по данным на начало года находится в розыске по делу Солодкиных: суд признал Александра Наумовича и Александра Александровича виновными в пособничестве преступной группировке — банде Александра Трунова. И «ВолКо», и «Союз-Капитал», по данным «Контур.Фокуса», занимаются управлением недвижимостью.
А вот как выглядит жизнь возле круглосуточного бара-наливайки. Драки, вызовы сотрудников полиции, постоянная музыка — это данность тех, кто живет на Геодезической.