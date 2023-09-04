«Толпы людей, все кругом загажено»: на Богаткова киоски захватили тротуары — НГС обнаружил криминальный след

Сама Наталья несколько раз пыталась снять на телефон обстановку, но порой получала в своей адрес ругательства от продавцов и клиентов киосков. Некоторые из них тоже доставали телефоны и начинали снимать в ответ, попутно угрожая женщине.



Киоски с фруктами и овощами, количество которых увеличилось в последние месяцы, по словам Натальи, и доставляют больше всего проблем.



— Им делаешь замечания, что вот вы разгружаетесь на тротуаре, что складываете свои гнилые фрукты и ящики к нам в контейнеры, а за вывоз мусора не платите, что это все провоцирует появление всяких грызунов. Но никакой реакции, — пожаловалась женщина. — Год назад сюда приезжали, вроде как был рейд, и их обязали убрать киоски, но абсолютно ничего не изменилось. Грызуны просто ходят толпами, потому что они подкидывают к нам во дворы всю эту гниль. А какой там запах стоит — кошмар! И ладно бы они торговали в пределах своих ларьков, так они постепенно захватывают тротуары, ставят зонтики, ставят машины.