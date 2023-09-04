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СрочноКиоски захватили тротуары на Богаткова
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Проблема

«Толпы людей, все кругом загажено»: на Богаткова киоски захватили тротуары — НГС обнаружил криминальный след

Киоски стоят в два ряда, а из-за овощных ларьков вокруг много грязи, мусора и крыс

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Так выглядит улица Богаткова недалеко от остановки «Кафе «Лада»: мусор, овощные киоски, захламленные контейнеры

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Остановка «Кафе «Лада» — бойкое место. Несмотря на наличие крупных магазинов и супермаркетов, уличная торговля здесь тоже не утихает. И от этого много проблем: постепенно остановка обрастает ларьками с шаурмой и овощами, утопает в мусоре и превращается в место скопления посетителей таких мест. Жительница улицы Лежена рассказала, как живется рядом с таким пятачком, а НГС выяснил, кому принадлежат киоски и павильоны в этом месте.

Как остановка постепенно обросла ларьками и павильонами

Наталья живет на улице Адриена Лежена уже 12 лет. Место, по ее признанию, всегда было любимо уличными торговцами, но то, во что превратилась остановка «Кафе «Лада» — результат последних лет. Наталья жалуется на грязь, засилье страшных павильонов и агрессивных продавцов.

Раннее утро на улице Лежена

Раннее утро на улице Лежена

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— В сторону «Молодежной», то есть в противоположную, ситуация получше. Но в сторону «Кафе «Лада» — просто ужас. Думаю, это вызвано достаточно плотным пешеходным трафиком, автомобильным трафиком в сторону МЖК. Киоски тут располагаются буквально каждые 100 метров, если идти от «Золотой Нивы», а на «Кафе «Лада»» стоят в два ряда. Недавно построили киоск азиатской еды, на тротуар заезжают таксисты, иногда с киргизскими номерами, собираются толпы людей, все кругом загажено. Я выхожу на работу в 7 утра, и то что я вижу — это всегда мешки с мусором, как попало припаркованные машины, своеобразное поведение компаний, которые сплевывают на пол и огрызаются с теми, кто делает им замечание, — перечисляет она.

Наталью беспокоят паллеты и остатки продукции, которые оказываются в контейнерах возле жилых домов

Наталью беспокоят паллеты и остатки продукции, которые оказываются в контейнерах возле жилых домов

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При попытке сфотографировать обстановку, некоторые продавцы ведут себя агрессивно и тоже достают телефоны

При попытке сфотографировать обстановку, некоторые продавцы ведут себя агрессивно и тоже достают телефоны

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Сама Наталья несколько раз пыталась снять на телефон обстановку, но порой получала в своей адрес ругательства от продавцов и клиентов киосков. Некоторые из них тоже доставали телефоны и начинали снимать в ответ, попутно угрожая женщине.

Киоски с фруктами и овощами, количество которых увеличилось в последние месяцы, по словам Натальи, и доставляют больше всего проблем.

— Им делаешь замечания, что вот вы разгружаетесь на тротуаре, что складываете свои гнилые фрукты и ящики к нам в контейнеры, а за вывоз мусора не платите, что это все провоцирует появление всяких грызунов. Но никакой реакции, — пожаловалась женщина. — Год назад сюда приезжали, вроде как был рейд, и их обязали убрать киоски, но абсолютно ничего не изменилось. Грызуны просто ходят толпами, потому что они подкидывают к нам во дворы всю эту гниль. А какой там запах стоит — кошмар! И ладно бы они торговали в пределах своих ларьков, так они постепенно захватывают тротуары, ставят зонтики, ставят машины.

Проблемный пятачок уставлен киосками в два ряда

Проблемный пятачок уставлен киосками в два ряда

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Часть тротуара возле дома на улице Бориса Богаткова, 251, где и выросли «овощные развалы», стала непроходимой — там, по ее словам, неприятно ходить из-за запахов, мусора и навязчивых продавцов.

Как рассказывает Наталья, одним из первых киосков на остановке был киоск «Союзпечати», но из-за того, что постепенно сеть закрылась, павильон облюбовали многочисленные продавцы выпечки и шаурмы. При этом обновление арендаторов происходит регулярно: недавно на месте «Мяса Халяль» открылась тандырная.

Тандырная здесь недавно

Тандырная здесь недавно

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— Вот этот павильон с пловом, лагманом и другой едой построили года три назад. Не понимаю вообще, как он там мог появиться, прямо на тротуаре. Утром женщины из него просто выливают грязную воду под ноги пешеходов. Киоски в два ряда появились по весне — ночью их поставили, обустроили как-то минимально и все, начали торговлю. Есть еще киоск с едой круглосуточный (возле дома на Борса Богаткова, 247. — Прим.ред.) — этот арендатор появился там месяца полтора назад. Еще раньше там была парикмахерская, до этого там была пицца. То есть меняются каждые три месяца, — объясняет она.

Состав арендаторов здесь постоянно обновляется

Состав арендаторов здесь постоянно обновляется

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Киоск с газетами занял «Табачок»

Киоск с газетами занял «Табачок»

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Сама Наталья говорит, что ничего не покупает у торговцев, главным образом, из-за антисанитарии — сама видела, как рядом с овощами и фруктами бегают крысы.

— Ну это я. Ладно, торгуете вы там — торгуйте, но к чему переходить границы? Наша остановка просто загажена, киоски плодятся и размножаются. Идешь утром — их пять, на следующий день — уже больше, потому что два за ночь поставили. Нигде по городу я такого не видела! По крайней мере на правом берегу.

Кто владеет киосками

В мэрии Новосибирска НГС объяснили, что законность размещения нестационарных объектов регулируется соответствующим положением. По действующей сейчас схеме, в районе остановки предусмотрено семь мест размещения киосков — это территория возле домов на Бориса Богаткова, 247 и 249. Расстояние между этими домами составляет 20 метров, пятачок, где расположены ларьки, в длину — 50 метров.

На вопрос, почему было принято решение разместить на такой маленькой территории столько ларьков, в мэрии ответили, что участок относится к многоквартирным домам, а значит, и вопрос о предоставлении земли под ларьки находится в компетенции собственников помещений в доме.

Участки, на которых стоят ларьки, относится к территории многокварирных домов

Участки, на которых стоят ларьки, относится к территории многокварирных домов

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— По Жилищному кодексу РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных действующим законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. Принятие решения о пределах использования общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, — ответили в пресс-службе.

Корреспондент НГС связалась с администрацией Дзержинского района (МКУ «Дзержинка» относится к администрации. — Прим.ред.), но там не стали комментировать данный вопрос и вновь направили в мэрию.

— В летний период совместно с МКУ «Дзержинка» проводится работа по вывозу деревянных конструкций, навесов и лотков. Совместно с правоохранительными органами активно продолжается работа по изъятию предметов административного правонарушения, обнаруженных на месте совершения правонарушения, в том числе автотранспортных средств по реализации топлива. Положительный опыт этой работы позволяет ликвидировать места несанкционированной торговли, а также повышает взыскиваемость административных штрафов, — отчитались в мэрии.

Выяснить владельцев ларьков, которые вызывают недовольство жителей, корреспонденту НГС не удалось. При этом два участка в районе остановки взяты в аренду для размещения киосков официально, и жалоб на эти киоски от жителей нет.

Один из участков арендован компанией «Тринит плюс» до конца 2030 года. По итогам 2022 года компания ушла в минус почти на 7 миллионов, ее учредитель — Константин Максимов.

У «Тринит плюс» есть несколько товарных знаков, но действует в настоящее время лишь один — «Сетка в клетку» (супермаркет у дома)». Кроме того, у компании есть лицензия на продажу алкоголя. В 2016 году мэрия Новосибирска судилась с ней, требуя через арбитражный суд освободить участок в Калининском районе, где «Тринит плюс» установил киоск как раз по продаже алкоголя. Суд встал на сторону мэрии.

Как говорит Наталья, на пятачке регулярно появляются новые ларьки

Как говорит Наталья, на пятачке регулярно появляются новые ларьки

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Еще один участок, где расположен круглосуточный киоск с цветами, арендован компанией «ВолКо». По итогам 2022 года она получила убыток на 3,2 миллиона рублей. Основным учредителем компании является Лидия Дереева, доля в компании есть также у Артема Дереева. Оба они указаны также соучредителями компании «Союз-Капитал», треть в которой принадлежит Юрию Солодкину — брату бывшего вице-мэра и сыну бывшего советника губернатора, ещё доля — Кириллу Дерееву. Последний по данным на начало года находится в розыске по делу Солодкиных: суд признал Александра Наумовича и Александра Александровича виновными в пособничестве преступной группировке — банде Александра Трунова. И «ВолКо», и «Союз-Капитал», по данным «Контур.Фокуса», занимаются управлением недвижимостью.

А вот как выглядит жизнь возле круглосуточного бара-наливайки. Драки, вызовы сотрудников полиции, постоянная музыка — это данность тех, кто живет на Геодезической.

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