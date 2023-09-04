«Почему стоим?»: утром в понедельник в Новосибирске собрались пробки — где не проехать

В Новосибирске утром в понедельник,
— Почти не едем, — написал пользователь 2ГИС о проспекте Дзержинского.
Встал выезд с улицы Волочаевской.
— Почему стоим? — спросил пользователь.
В Октябрьском районе есть затруднения на Бориса Богаткова и Никитина. В Заельцовском районе пробка на Красном проспекте. В 2ГИС отмечено ДТП возле перекрестка Красного проспекта и Гоголя.
Затруднен проезд через Октябрьский мост со стороны левого берега в сторону правого. Димитровский мост — свободный, но есть сложности на площади Труда.
Недавно жительница Бердска решила избежать пробки на площади Труда. В итоге это обернулось еще большим ожиданием и крайне гневными высказываниями в адрес организации движения на левом берегу.