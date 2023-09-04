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«Почему стоим?»: утром в понедельник в Новосибирске собрались пробки — где не проехать

Жители жалуются на проспект Дзержинского, Волочаевскую и Красный проспект

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На площади Труда традиционно собирались пробки

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В Новосибирске утром в понедельник, 4 сентября, собрались пробки в городе. По данным 2ГИС, затруднения оцениваются на 7 баллов. Пользователи сервиса оставляют комментарии о дорожной ситуации.

— Почти не едем, — написал пользователь 2ГИС о проспекте Дзержинского.

Встал выезд с улицы Волочаевской.

— Почему стоим? — спросил пользователь.

На многих улицах города идет ремонт

На многих улицах города идет ремонт

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В Октябрьском районе есть затруднения на Бориса Богаткова и Никитина. В Заельцовском районе пробка на Красном проспекте. В 2ГИС отмечено ДТП возле перекрестка Красного проспекта и Гоголя.

Затруднен проезд через Октябрьский мост со стороны левого берега в сторону правого. Димитровский мост — свободный, но есть сложности на площади Труда.

Недавно жительница Бердска решила избежать пробки на площади Труда. В итоге это обернулось еще большим ожиданием и крайне гневными высказываниями в адрес организации движения на левом берегу.

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