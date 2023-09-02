Нового министра образования назначили в Новосибирской области — что о нем известно

В Новосибирской области назначили нового министра образования региона. Должность заняла бывший директор новосибирского колледжа
Информация о назначении появилась на сайте министерства образования региона накануне, 1 сентября. В сообщении указано, что специалист заняла пост в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области.
— С 1 сентября 2023 года в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области от 31.08.2023
Мария Жафярова имеет два высших образования по специальностям «История и культурология» и «Социальная педагогика», в 2003 году ей присвоили ученую степень кандидата психологических наук. С 2000 по 2011 годы специалист работала в НГПУ, занимала должности от ассистента и старшего преподавателя кафедры психологии до декана факультета повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования.
После Новосибирского государственного педагогического университета Мария Жафярова замещала должность начальника отдела профессионального развития педагогических кадров управления образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. В 2014 ее назначили директором новосибирского колледжа
В 2019 году специалист вступила в должность замминистра –начальника управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области, которую замещала до 2022 года, после чего вновь вернулась на пост директора колледжа.
До Марии Жафяровой должность министра образования Новосибирской области занимал Сергей Федорчук. О том, что он покинул свой пост, стало известно 25 августа.