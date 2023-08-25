«Совместное решение»: министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук уходит в отставку

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покидает свой пост. Об этом объявил 25 августа губернатор Андрей Травников на форуме «Технопром».
— Сергей Федорчук работает министром уже более пяти с половиной лет, и мы приняли совместное решение, что пора что-то менять в жизни и в биографии. Сергей Владимирович уходит с поста, но не уходит из сферы образования и воспитания, — цитирует Андрея Травникова телеграм-канал «Новосибирь».
В официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области сообщается, что губернатор выдвинул на пост Марию Жафярову, директора Новосибирского педагогического колледжа №1 им. Макаренко.
В приемной министерства образования Новосибирской области сообщили, что Федорчук сегодня работает на «Технопроме» в Экспоцентре. Обсуждать его увольнение секретарь отказался.
— Увольняюсь. Все остальное — без комментариев, — заявил Федорчук журналисту НГС.
Сергей Владимирович Федорчук — уроженец села Толмачево Новосибирской области. Трудовую деятельность он начинал учителем истории и обществознания — в СОШ № 132, СОШ № 70 с углубленным изучением французского языка, СОШ № 73. С 2004 по 2013 — руководил МБУ «Городской информационный центр «Эгида». Следующие два года занимал должность замглавы администрации Ленинского района Новосибирской области. Министром образования региона Федорчук стал в апреле 2015 года.
В январе заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов подал в отставку.