Стены крошатся, а потолки обваливаются: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом на Первомайке

После публикации НГС о жителях 93-летнего аварийного дома на Первомайке, которые не могут добиться его расселения глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуация на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
— Председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки о возможном нарушении прав жителей Новосибирской области. По данному факту следователи организовали доследственную проверку, — говорится в сообщении.
Жильцы аварийного дома на Первомайке уже несколько лет не могут добиться, чтобы их расселили. В доме просел фундамент, стены крошатся, а потолки обваливаются, при этом в нем нет ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Люди обращались в мэрию, прокуратуру и правительство Новосибирской области, но так и не смогли получить новое жилье.
Сначала в городском департаменте строительства говорили, что барак хотят окончательно расселить к концу 2022 года, а в 2023 году выяснилось, что он в действующую программу расселения не попадает. Прокуратура в проблему вмешиваться отказалась. В июне в мэрии решили, что расселение все-таки будет, но когда именно — неизвестно.
Ранее в Новосибирске 14 домов признали аварийными. В мэрии сообщили, когда их жильцам ждать расселения.