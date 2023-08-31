Стены крошатся, а потолки обваливаются: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом на Первомайке

Жильцы аварийного дома на Первомайке уже несколько лет не могут добиться, чтобы их расселили. В доме просел фундамент, стены крошатся, а потолки обваливаются, при этом в нем нет ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Люди обращались в мэрию, прокуратуру и правительство Новосибирской области, но так и не смогли получить новое жилье.

