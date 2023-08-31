freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 95.93
eur 104.45
Тема дняБеременная женщина обвинила начальницу в нападении
Все новости
Все новости

Стены крошатся, а потолки обваливаются: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом на Первомайке

Жителей аварийного дома вычеркнули из программы расселения

140

Согласно данным из техпаспорта БТИ, в 2009 году износ барака составлял 73%

Поделиться

После публикации НГС о жителях 93-летнего аварийного дома на Первомайке, которые не могут добиться его расселения глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуация на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

— Председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки о возможном нарушении прав жителей Новосибирской области. По данному факту следователи организовали доследственную проверку, — говорится в сообщении.

Жильцы аварийного дома на Первомайке уже несколько лет не могут добиться, чтобы их расселили. В доме просел фундамент, стены крошатся, а потолки обваливаются, при этом в нем нет ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Люди обращались в мэрию, прокуратуру и правительство Новосибирской области, но так и не смогли получить новое жилье.

Сначала в городском департаменте строительства говорили, что барак хотят окончательно расселить к концу 2022 года, а в 2023 году выяснилось, что он в действующую программу расселения не попадает. Прокуратура в проблему вмешиваться отказалась. В июне в мэрии решили, что расселение все-таки будет, но когда именно — неизвестно.

Ранее в Новосибирске 14 домов признали аварийными. В мэрии сообщили, когда их жильцам ждать расселения.

По теме

Аварийное жильеАлександр БастрыкинНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter