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«Стоимость на бирже выросла на 25–30%». В Новосибирске стремительно дорожает бензин

Цены на бензин в регионе начали расти с конца мая

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Всё лето цены на топливо в Новосибирске растут

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В Новосибирской области стремительно дорожает топливо. По данным Новосибирскстата, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 вырос в цене на 15 копеек, марки АИ-95 — на 34 копейки. Дизельное топливо подорожало на 33 копейки, а бензин АИ-98 — на 56 копеек.

— На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,20 до 52,00 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 51,75 до 56,40, марки АИ-98 — от 59,90 до 67,30, дизельное топливо — от 60,00 до 62,80 рубля за 1 литр, — говорится в релизе Новосибирскстата от 23 августа.

Рост цен, согласно данным службы статистики, начался с конца мая. К тому моменту 92-й бензин можно было приобрести в среднем на 3–5 рублей дешевле за литр, 95-й — на 4–6 рублей.

Корреспондент НГС позвонил как клиент на заправки «Лукойл» и «Газпромнефть» в Новосибирске — там подтвердили подорожание топлива.

— Да, цены поднялись, — сообщили в сети «Газпром». — Розничные цены на топливо в России почти не менялись с весны прошлого года. В то же время за последние три месяца стоимость бензинов на бирже выросла на 25–30%. Цена топлива на АЗС нашей сети соответствует средней цене топлива в регионе и находится в пределах инфляции.

По данным сайта «Газпромнефти», бензин АИ-92 сейчас доходит в цене до 51 рубля за литр, АИ-95 — 56,5 рубля.

— Повышалось вначале 27 июля, потом 14 августа, потом 25 августа. Как и по всему городу. Сначала на 50 копеек, потом на рубль, — отметили в АЗС «Лукойл» на улице Кирова.

О том, что цены на бензин в Новосибирске растут, мы рассказывали еще в начале лета. Тогда топливо подорожало на 0,2–1 рубль.

Как объясняли эксперты, летом этого года цена бензина популярных марок в России установила исторический рекорд.

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