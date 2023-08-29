«Стоимость на бирже выросла на 25–30%». В Новосибирске стремительно дорожает бензин

В Новосибирской области стремительно дорожает топливо. По данным Новосибирскстата, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 вырос в цене на 15 копеек, марки АИ-95 — на 34 копейки. Дизельное топливо подорожало на 33 копейки, а бензин АИ-98 — на 56 копеек.
— На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,20 до 52,00 рубля за
Рост цен, согласно данным службы статистики, начался с конца мая. К тому моменту
Корреспондент НГС позвонил как клиент на заправки «Лукойл» и «Газпромнефть» в Новосибирске — там подтвердили подорожание топлива.
— Да, цены поднялись, — сообщили в сети «Газпром». — Розничные цены на топливо в России почти не менялись с весны прошлого года. В то же время за последние три месяца стоимость бензинов на бирже выросла на
По данным сайта «Газпромнефти», бензин АИ-92 сейчас доходит в цене до 51 рубля за литр, АИ-95 — 56,5 рубля.
— Повышалось вначале 27 июля, потом 14 августа, потом
О том, что цены на бензин в Новосибирске растут, мы рассказывали еще в начале лета. Тогда топливо подорожало на
Как объясняли эксперты, летом этого года цена бензина популярных марок в России установила исторический рекорд.