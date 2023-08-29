Художественный музей на Красном проспекте отреставрируют за 3,3 миллиона рублей — что там сделают

В Новосибирске частично отреставрируют «Дом областных организаций», или Сибревком, признанный объектом культурного наследия федерального значения. В здании на Красном проспекте, 5 сейчас работает Новосибирский государственный художественный музей.
Информацию о поиске подрядчика для реставрации опубликовали на сайте госзакупок. За работы готовы заплатить 3,3 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Закупки», подрядчик должен выполнить работы по ремонту, реставрации и консервации ограждающих конструкций.
На сайте художественного музея указано, что здание построили в 1925–1926 годах по проекту архитектора Андрея Крячкова. До открытия музея в нем работали областной и городской комитеты КПСС. По информации сервиса 2ГИС, здание построено в стиле ар-деко с египетскими элементами.
Подрядчика выберут 7 сентября. Организация, которая подпишет контракт, будет обязана выполнить все работы до
Ранее корреспондент НГС писал о том, как в упадок пришли местные шедевры архитектуры.