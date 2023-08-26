В тени Толмачево: прогулка по городку с домами-усадьбами, который все видели со стороны

Сама по себе станция Обь появилась здесь еще тогда, когда вся эта территория относилась к селу Толмачево. Трудно сказать точно, что заставило назвать ее таким образом: даже по прямой до Оби отсюда еще километров десять, не меньше. Станция нужна была отчасти для работы авиамастерских, потом аэропорта, а авиасообщение — это вопрос государственный, все решения принимались в столице. Вот и решили выбрать тот топоним, который из Москвы выглядел наиболее близким. Даже на очень большой бумажной карте Сибири что город Обь, что река Обь — одна точка.