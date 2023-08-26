В тени Толмачево: прогулка по городку с домами-усадьбами, который все видели со стороны

Город Обь большинство новосибирцев видели только из окон такси или автобуса по пути в аэропорт. Между тем у него есть своя история и своя (пусть и крепко связанная с Новосибирском) жизнь. И даже собственные маленькие архитектурные сокровища, которые оказываются доступны только тем, кто всё же готов свернуть с дороги и пройти по небольшому городку со странным названием, — до реки Обь отсюда еще довольно далеко. Обозреватель НГС погулял по тихим улочкам.
Если вы собрались не в аэропорт, а именно в город Обь, то стоит отказаться от более короткого и привычного пути по Станционной (которая далее переходит в трассу 50к-24), а выбрать Толмачевское шоссе. История города Обь была бы невозможна без села Толмачево. Сейчас это две разные административные единицы, которые разделяет маленькая речка Власиха, но еще в середине прошлого века ничего, кроме Толмачево, тут не было вовсе.
Выбрав этот путь, вы сможете хотя бы мельком бросить взгляд на необычный поселок Пригородный Простор с его железным конем, коллекцией тракторов и уточками в пруду. Внутри вас ждут не очень пока распространенная форма застройки под названием таунхаус — городской дом — позволяющая совмещать достоинства сельской и городской жизни.
Село было основано еще в XVII веке и могло бы так и остаться обычной сибирской деревней, но в конце XIX века здесь прошел Транссиб, а с ним и поток людей и грузов. Шли они, впрочем, до поры до времени всё больше мимо — к растущему на берегу Оби Новониколаевску, а после — Новосибирску. Но время шло, и стране потребовался расположенный в центре Сибири (и желательно неподалеку от Транссиба) пункт ремонта и обслуживания самолетов.
В 1935 году здесь были созданы небольшие авиационные мастерские, а вместе с ними первый аэродром. И для того чтобы снабжать это предприятие всем необходимым, по соседству устроили железнодорожную станцию, которую назвали по имени ближайшего (если смотреть из Москвы) топонима. Ремонтные мастерские расширились, а в 1941 году здесь поселилось еще и летное училище.
Именно тогда здесь, с другой стороны Транссиба, появился и начал расти отдельный городок. Сегодня это, пожалуй, самая живописная часть Оби. Двухэтажный «Генеральский дом» (Военный городок, 106) смотрится, как помещичья усадьба 200-летней давности. Даже странно, что здесь расположены обычные квартиры, а не просто многочисленные комнаты хозяев.
Сама по себе станция Обь появилась здесь еще тогда, когда вся эта территория относилась к селу Толмачево. Трудно сказать точно, что заставило назвать ее таким образом: даже по прямой до Оби отсюда еще километров десять, не меньше. Станция нужна была отчасти для работы авиамастерских, потом аэропорта, а авиасообщение — это вопрос государственный, все решения принимались в столице. Вот и решили выбрать тот топоним, который из Москвы выглядел наиболее близким. Даже на очень большой бумажной карте Сибири что город Обь, что река Обь — одна точка.
В 1947 году было принято решение выделить уже сформировавшуюся городскую часть Толмачево в отдельный населенный пункт, который назвали по имени железнодорожной станции. Граница прошла по речке Власихе, так что в город Обь попала приличная часть исконной территории Толмачево, которое и сегодня выглядит, как большое село. Но звездный час Толмачево был еще впереди.
В конце 1950-х советское руководство озаботилось созданием в Новосибирске еще одного аэропорта — навырост. Город увеличивался в размерах, и ему нужна была более крупная площадка. Первый самолет из аэропорта в городе Обь улетел в 1957 году с тогда еще военного аэродрома. В 1963 году здесь построили первый аэровокзал. С тех пор аэропорт несколько раз расширялся.
Нынешнее огромное здание было открыто в этом году. Собственно, именно аэропорт со всем его хозяйством давно уже стал и основным предприятием Оби, и его главной достопримечательностью. Сам город воспринимается теми, кто спешит на рейс (или наоборот, едет в Новосибирск), как недолгий ряд скучноватых домов советской и отчасти современной постройки.
В 1950-е годы в Оби успели построить больше десятка домов крепкой советской архитектуры того времени. Чувствуется, что несмотря на удаленность от благ цивилизации, здесь пытались, как могли, создать привычную городскую среду. Увы, не все постройки тех времен дожили до нашего времени в первозданном виде.
Какими-то развалинами ушедшей цивилизации сейчас выглядит старый заросший фонтан рядом с домом в Военном Городке, 111. При этом нельзя сказать, чтобы территория Оби была какой-то неухоженной в принципе. Буквально за углом здесь же расположен сквер «Звездочка» с мягким покрытием, новыми тренажерами и детским городком.
Местами это благоустройство выглядит несколько чрезмерным. Вдоль дороги у детского сада по обеим сторонам установлено ограждение. Со стороны детского сада, где расположен тротуар, это выглядит совершенно оправданным. Но вот с другой, где просто кусты и трава, возможно, не очень актуальным.
Новые времена диктуют новые приоритеты. Здание бывшего Гарнизонного дома офицеров, построенное в неоклассическом стиле, который так любили в 1950-х годах, сейчас выполняет несколько иные функции: здесь расположена Новосибирская православная духовная семинария.
Окрестности семинарии застроены по большей части довольно унылыми панельными пяти- и девятиэтажками. Но люди находят способ сделать свое место жизни более радостным. У многих домов разбиты клумбы, которые, по крайней мере, летом делают это место более живописным.
В глубине дворов можно обнаружить маленький шедевр коммерческого зодчества конца 1990-х — начала 2000-х. Здание явно строилось для какой-то ресторации, но нынешний его арендатор ему даже к лицу. Так и хочется назвать это творение Chateau Rouge&Blanc («Замок Красного и белого»).
Последним приветом из советского скучноватого, но всё же благополучия, выглядит Дворец культуры «Крылья Сибири». С объявлениями школы танцев и секции айкидо, сквером у входа и стандартно наивными барельефами, которыми пытались хоть как-то украсить построенные по единому проекту здания общественного назначения.
Обь выглядит тихим провинциальным городком, который живет, кажется, не замечая ни огромного Новосибирска, ни даже находящегося в полутора километрах самого крупного в азиатской части России аэропорта. Да и зачем, если в мегаполис можно всегда уехать хоть на машине, хоть на электричке. А в аэропорт даже, в принципе, дойти пешком.
Оказаться как будто бы в другом городе можно совсем недалеко от центра. В июле корреспондент НГС прошелся по задворкам улицы Фабричной. И обнаружил там, например, самый старый коммунальный дом, в котором до сих пор живут люди.