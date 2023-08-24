«Идем дальше»: что происходит у новосибирского офиса ЧВК «Вагнер» после крушения самолета Евгения Пригожина

Новосибирские вагнеровцы кратко сформулировали свои намерения после падения самолете Евгения Пригожина в Тверской области. НГС побывал сегодня, 24 августа, возле нового офиса ЧВК «Вагнер» в Новосибирске на улице Ядринцевской — компания перебралась туда 22 августа 2023 года. Около офиса с утра ничего не происходит.
Никаких официальных прощаний с Евгением Пригожиным новосибирские вагнеровцы пока не планируют, но в дальнейшей судьбе ЧВК и ее новосибирского офиса, по их мнению, ничего не должно измениться.
— Идем дальше, — кратко ответил на вопрос о дальнейшей деятельности социальный координатор новосибирского отделения «Группы Вагнера», исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский.
Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. На борту, по данным Росавиации, находились 10 человек: 7 пассажиров, в том числе сам Евгений Пригожин, и 3 члена экипажа. Точные причины произошедшего пока неизвестны, среди возможных — ошибка пилота и взрыв на борту. Наши коллеги в Тверской области, Москве и Санкт-Петербурге в режиме онлайн собирают всю информацию об авиакатастрофе.
Ранее НГС побывал на открытии монумента погибшим вагнеровцам на Гусинобродском кладбище в Новосибирске. Рядом с ним похоронены больше 350 бойцов ЧВК.