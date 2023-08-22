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Для Новосибирска закупят новую снегоуборочную технику — 9 машин будут чистить только одну площадку

На покупку областной бюджет дает 78,7 миллиона рублей

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Новый ЛДС «Сибирь-Арена» открыли 13 августа

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Из областного бюджета Новосибирску выделят 78,7 миллиона рублей на покупку снегоуборочной техники — но работать она будет только на территории «Сибирь-Арены».

— Всего планируется приобретение 9 единиц техники. Она позволит содержать территорию «Сибирь-Арены» без отвлечения техники с других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 млн рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники, — цитирует пресс-служба правительства НСО Анатолия Костылевского, министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

Для уборки должны купить погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины.

13 августа в Новосибирске состоялось торжественное открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена». В этот день прошел хоккейный матч между командами России и Белоруссии.

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