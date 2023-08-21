Что будут строить на улице Большой в Новосибирске? У властей есть проект до 2030 года

Власти сообщили, что не планируют развивать строительство частных домов в районе улицы Большой в Ленинском районе.
Как писал НГС ранее, частный сектор на Большой и улицах 1-й, 2-й и 3-й Кустарной соседствует с промышленными предприятиями, многочисленными автомастерскими, ТЭЦ-3 и вышками ЛЭП.
— В соответствии с проектом планировки территории промышленной зоны Ленинского района, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска № 1376 от 25.04.2022, установлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства — зона коммунальных и складских объектов, зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки, — ответил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС.
Сроки реализации проекта планировки — 2030 год.
— В границах запрашиваемого отрезка ул. Большой перспективное развитие индивидуального жилого сектора не предусмотрено, — добавили власти.
Недавно обстановкой на улице Большой заинтересовалась прокуратура Новосибирска — это произошло после публикации НГС.