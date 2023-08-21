«Логистический центр»: Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирск может называться столицей Сибири несмотря на то, что на этот статус претендует Красноярск. Он объяснил это тем, что в городе строят значимые объекты, в также Новосибирск — крупный логистический центр.
Об этом Андрей Травников рассказал в большом интервью НГС. Губернатор ответил на вопросы о том, чего не хватает области и городу, и может ли Новосибирск называть себя столицей Сибири.
— Да, притязания на этот статус появляются в основном у красноярцев. Но если говорить о нас, то на этот вопрос ответили сами горожане. Я сейчас вспоминаю 2017 год. Тогда и от горожан, и от представителей бизнеса, руководителей разного уровня, элиты звучало: какая же мы столица, если у нас много лет ничего крупного не строится, никаких глобальных проектов не реализуется. И вот за это время, за шесть лет, удалось начать реализацию ряда глобальных проектов в Новосибирске и рядом с ним, некоторые крупные объекты уже построены, — ответил Андрей Травников.
Губернатор подчеркнул, что в последние годы звучит тезис: какая же мы столица, если у нас такие проблемы с благоустройством? Сами горожане подсказывают, что нужно исправить.
— Наверное, пришло время уделять внимание текущим городским проблемам, благоустройству, содержанию дорог, развитию транспорта. А в целом это действительно столица Сибири, транспортный и логистический центр, и мы системно его последние годы развиваем, — заявил глава региона.
Сегодня НГС писал о том, что сейчас в соседнем Омске происходит масштабное строительство складов. Власти заговорили о том, чтобы превратить свой город в «крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр», хотя это звание уже давно принадлежит Новосибирску. Обозреватель Стас Соколов выяснил, обоснованы ли ожидания омских властей, и что происходит с логистической отраслью в Новосибирске.