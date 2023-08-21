«Логистический центр»: Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири

— Да, притязания на этот статус появляются в основном у красноярцев. Но если говорить о нас, то на этот вопрос ответили сами горожане. Я сейчас вспоминаю 2017 год. Тогда и от горожан, и от представителей бизнеса, руководителей разного уровня, элиты звучало: какая же мы столица, если у нас много лет ничего крупного не строится, никаких глобальных проектов не реализуется. И вот за это время, за шесть лет, удалось начать реализацию ряда глобальных проектов в Новосибирске и рядом с ним, некоторые крупные объекты уже построены, — ответил Андрей Травников.

