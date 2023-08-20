Генпрокуратура потребовала от красноярского олигарха передать акции «Сибэко» государству

Генпрокуратура РФ подала иск к красноярскому олигарху Андрею Мельниченко о взыскании «из незаконного владения акций Сибирской энергетической компании (АО Сибэко)», которые тот купил за 32,5 миллиарда рублей у Михаила Абызова. Предварительное заседание в Свердловском районном суде Красноярска назначено на 7 сентября.
Экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта 2019 года, его подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских энергетических компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети».
Ответчиками в карточке дела по иску Генпрокуратуры указаны Андрей Мельниченко, «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации» («Кузбассэнерго»).
По данным телеграм-канала «СоветБезРынка», истец требует взыскать в собственность государства акции «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО). Из опубликованных каналом материалов дела следует, что Генпрокуратура усмотрела в сделке по продаже Абызовым Андрею Мельниченко активов признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения». Ведомство сделало вывод о наличии оснований для обращения в пользу бюджета «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».
10 мая Владимир Путин подписал указ о передаче акций новосибирского АО «Региональные электрические сети» в пользу ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети». Это также связано с уголовным делом бывшего главы «Сибэко» Михаила Абызова.
Абызова подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.