Ратное поле. Новосибирский общественник набрал взносов на 7 млн, чтобы построить поселок-сад — деньги до счетов не дошли

В 2011 году в Мочищенском сельсовете Новосибирского района, среди озер и берез появилось ДНТ «Ратник». Райское местечко вблизи города быстро превратилось сначала в «поле чудес», где можно буквально из земли выкапывать деньги, а затем — в поле битвы нового и бывшего председателей товарищества. В ход пошли как законные методы в виде выяснений отношений в полиции и суде, так и обвинения в мошенничестве и даже психическом нездоровье. Камнем преткновения стали вступительные взносы собственников участков на общую сумму 9 миллионов рублей (по решению суда около 7 миллионов рублей), которые до счетов объединения так и не дошли. Журналисты НГС выслушали обе стороны конфликта и попытались понять, кто прав и куда исчезли деньги.
«Обещал даже Вечный огонь»: версия Людмилы Шаталовой
ТСН (ранее — ДНТ) «Ратник» находится на территории Станционного сельсовета Новосибирского района, между поселками Садовый и Озерный, в 12 километрах от конечной станции метро «Заельцовская».
В 2016 году одним из собственников земли здесь стала главный врач частной клиники косметологии Людмила Шаталова. Место женщине очень понравилось: березовая роща, сам участок на берегу небольшого озера. Правда, кроме красоты и транспортной доступности, достоинств у поселка не было. В «Ратнике» на тот момент не было ни нормальных дорог, ни газа, а мощности электроподстанции едва хватало на бытовые нужды: и это при том, что новоиспеченные владельцы коттеджей активно строились.
Людмила Шаталова — председатель ТСН «Ратник» с октября 2021 года. В марте 2009 года основала ИП, указав в качестве основного вида деятельности врачебную практику. В ноябре того же года прекратила деятельность.
Плачевное состояние инфраструктуры поселка председатель ДНТ, по словам Людмилы Шаталовой, объяснил тем, что землю только что выделили и город-сад здесь построят в обозримом будущем.
— Мне лично Евгений Старых обещал всё на свете. Шумозащитный экран, дороги, охрану на входе, электричество. Спорткомплекс, автомойку, прогулочные зоны, сцену, даже Вечный огонь. Он же, как он сам себя называет, военный человек, хоть и пороха не нюхал, — возмущается Людмила Шаталова. — Сейчас, если посмотреть предложения риелторов, до сих пор можно увидеть эти «площади» и «сцены», хотя на самом деле на их месте давным-давно разбиты участки.
Очень скоро новоиспеченная землевладелица, отдавшая за свой участок 2,5 миллиона рублей и еще 300 тысяч в качестве вступительного взноса, обнаружила: на самом деле ДНТ было основано еще в 2011 году и с тех пор не особенно изменилось. Это подтверждают и регистрационные данные.
А потом неприятные открытия посыпались как снежный ком. Человек по имени Вадим Кривошеин, которого жители «Ратника» долгое время знали как председателя, по словам Людмилы Шаталовой, давно продал свой участок, а к фактическому председателю Евгению Старых у женщины копилось всё больше вопросов. То есть по документам до 2018 года председателем был Кривошеин, но всеми делами занимался Старых. Затем в устав внесли изменения. Жители поселка подозревали, что Кривошеин и Старых действуют вместе, но доказать это не могли.
Весной 2021 года жители «Ратника» и вовсе неожиданно обнаружили, что ДНТ на грани банкротства. Людмила Шаталова попыталась разобраться с документами товарищества — и ужаснулась.
— Мы узнали, что с каждого нового члена председатель собирал вступительные взносы — по 300 тысяч рублей. Всего Старых собрал как минимум 9 миллионов — это только то, что мы можем доказать документально. Причем на счет ДНТ эти 9 миллионов не попали, — утверждает Людмила Шаталова. — Информации, куда делись деньги, у нас нет. Никаких документов.
— Я увидела, что земли общего пользования, в том числе та самая зеленая зона, ради которой я и покупала участок, находятся в аресте, — вспоминает начало «революции» в «Ратнике» Людмила Шаталова. — Стала выяснять, почему, и оказалось, что арестовала всё налоговая из-за неуплаты земельного налога. И она же инициировала процедуру банкротства. Понимаете? Тогда земельный налог был 220 тысяч рублей за год. Одним только моим взносом можно было закрыть этот вопрос.
По мнению Людмилы Шаталовой, банкротство тогдашний фактический председатель «Ратника» мог затеять специально, чтобы за бесценок отдать всю землю товарищества — 21 гектар — на общую сумму 140 миллионов рублей.
— Мы выяснили, что к тому моменту было создано некое ДНТ «Патриот», расположенное вблизи Пашино, и оно, скорее всего, должно было захапать всю нашу землю за бесценок с торгов, — уверена Шаталова. — Общественная собственность могла перейти в руки частной лавочки, где тот же Вадим Кривошеин, наш бывший председатель, является директором (председателем правления. — Прим. ред.).
В 2021 году недовольные члены «Ратника» во главе с Шаталовой провели общее собрание, которое избрало новым председателем товарищества саму Людмилу Александровну. С тех пор противоборствующие стороны обжалуют решения не устроивших их общих собраний — регулярно и с переменным успехом.
«Она — аферистка и мошенница»: версия Евгения Старых
В отличие от Людмилы Шаталовой, один из бывших председателей «Ратника» Евгений Старых уверен: развитие поселка шло своим чередом, пока чересчур активная дама не решила взять власть в свои руки.
— У нее просто с головой не в порядке. Психически сильно нездоровый человек, — охарактеризовал он Людмилу Шаталову в начале разговора с журналистом НГС. — Сейчас она находится в истерике, потому что большинство [членов товарищества] против нее. Собрание избрало председателя, она идет в налоговую и сама себя «избирает».
Евгений Старых — член общественного совета при департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области. С 12 сентября 2018 года по 17 декабря 2020 года — председатель ДНТ «Ратник». По данным сервиса Контур.Фокус, Евгений Старых является индивидуальным предпринимателем, занимающимся покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также владельцем ООО «Альфа Технологии». Данными о финансовой деятельности компании сервис не располагает, сведения о компании, по данным проверки ФНС, недостоверны.
По словам Евгения Старых, его оппонентка — человек крайне неуравновешенный и вступающий в конфликты не только с членами ТСН, но и с полицейскими и судьями, к тому же регулярно пытающаяся взыскать с собственников несуществующие долги. А малозначительную и очень старую историю с 9 миллионами рублей Людмила Шаталова якобы вспомнила, потому что ей самой грозит уголовная ответственность:
— Она раздувает этот скандал, потому что сама творит много нехорошего и сейчас пытается отвлечь внимание от себя и своих действий. На нее сейчас будет [подано] заявлений много в полицию, потому что она вымогает у людей деньги. Недавно продала постороннему человеку участок из земель общего пользования. По
Подтверждения этим фактам Евгений Старых не предоставил, но прислал запись голосового сообщения, в котором женский голос, похожий на голос Людмилы Шаталовой, в экспрессивной и достаточно хамской манере общается с неизвестным лицом (по словам Старых, с одним из собственников, не принятым в члены ТСН), а также несколько скриншотов сообщений. Их Евгений Старых оценивает как отказ председателя подключать к электроподстанции новых собственников, а Людмила Шаталова — как отказ подключать новых собственников вперед старых.
Вопрос о собранных 9 миллионах, которые так и не попали на счета СНТ, Евгений Старых несколько раз игнорировал, переходя на конкретные примеры неуравновешенного поведения Шаталовой, а затем заявил, что его оппонентка просто не может оценить масштабы проведенных работ:
— Собранные взносы [на 9 миллионов рублей], — это всё чушь, — заявил он. — У нас обществу
На вопрос, есть ли у бывшего председателя «Ратника» документы, подтверждающие, что собранные вступительные взносы были потрачены на благоустройство территории, пусть и в обход счетов ДНТ, Евгений Старых ответил уклончиво:
— Когда всё это делалось, у нас люди по большому счету не деньгами складывались. Мы собрались обществом, куча народа. И кто-то технику предоставлял, кто-то работников, кто-то материалы, кто-то — щебень, — заявил Старых. — Не то, чтобы там были какие-то деньги.
В заключение бывший председатель «Ратника» «отзеркалил» претензии, которые предъявляет ему Людмила Шаталова:
— Она ничего в обществе не делает, она берет и своему знакомому, который якобы занимается электричеством, переводит деньги по какому-то договору. Мы подозреваем, что за откат. Когда люди пытаются спросить, куда деньги-то уходят, она говорит: «Не твое собачье дело, здесь я хозяйка».
Встать, суд идет!
ТСН «Ратник» постоянно фигурирует в карточках дел, рассматриваемых в Новосибирском и Заельцовском районных судах. В первом Евгений Старых и Людмила Шаталова с переменным успехом обжалуют результаты общих собраний собственников.
Так, 4 июля 2023 года Новосибирский районный суд отказал Евгению Старых, утвердив в председательстве Людмилу Шаталову. Но уже 26 июля 2023 года решение другого собрания попыталась оспорить сама Шаталова, и суд отказал уже ей, признав законным председателем некоего
Его полный тезка Михаил Сергеевич Ярошевич также числится в общественном совете при департаменте земельных и имущественных отношений Новосибирской области, его имя указано сразу после имени Евгения Старых.
В Заельцовском суде Старых и Шаталова решают дела финансовые. Евгений Михайлович уверен, что ТСН «Ратник» должно ему денег, потому что в 2019 году он из собственного кармана оплатил земельный налог за товарищество на общую сумму 813 тысяч 823 рубля 67 копеек и набежавшая к 2023 году неустойка составляет более 150 тысяч рублей. В свою очередь Людмила Александровна считает бывшего председателя злостным должником, который за годы жизни в «Ратнике» не доплатил миллионы взносов.
20 июня 2023 года Заельцовский районный суд пришел к выводу, что Старых погасил долги товарищества по собственной воле, чтобы избежать его банкротства, и, следовательно, неблагоприятных последствий для себя как собственника
31 июля 2023 года Заельцовский районный суд постановил взыскать с Евгения Старых
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