Ратное поле. Новосибирский общественник набрал взносов на 7 млн, чтобы построить поселок-сад — деньги до счетов не дошли

Людмила Шаталова — председатель ТСН «Ратник» с октября 2021 года. В марте 2009 года основала ИП, указав в качестве основного вида деятельности врачебную практику. В ноябре того же года прекратила деятельность.

Плачевное состояние инфраструктуры поселка председатель ДНТ, по словам Людмилы Шаталовой, объяснил тем, что землю только что выделили и город-сад здесь построят в обозримом будущем.

— Мне лично Евгений Старых обещал всё на свете. Шумозащитный экран, дороги, охрану на входе, электричество. Спорткомплекс, автомойку, прогулочные зоны, сцену, даже Вечный огонь. Он же, как он сам себя называет, военный человек, хоть и пороха не нюхал, — возмущается Людмила Шаталова. — Сейчас, если посмотреть предложения риелторов, до сих пор можно увидеть эти «площади» и «сцены», хотя на самом деле на их месте давным-давно разбиты участки.