«Справились за час»: итоги новосибирских ливней — было затоплено шесть территорий

В Новосибирске в субботу, 12 августа, из-за дождей подтопило шесть территорий. Во время непогоды была приостановка работы общественного транспорта. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании сегодня, 14 августа, городские службы справились своими силами.
— В общем, своими силами обошлись. Не обращались к главному управлению. Справились в течение часа, — добавил мэр Новосибирска.
Особое затруднение из-за дождей появилось на проезде Энергетиков, на повороте к Станционной. Там на устранение проблем ушло больше часа.
В субботу днем, 12 августа, в Новосибирске прошел ливень. Улицы, дороги, подъезды и даже квартиры затопило из-за непогоды. НГС собрал, как это выглядело, в одно видео.