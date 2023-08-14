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«Справились за час»: итоги новосибирских ливней — было затоплено шесть территорий

Тяжелее всего оказалось на площади Энергетиков

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Дождь был в городе всю субботу

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В Новосибирске в субботу, 12 августа, из-за дождей подтопило шесть территорий. Во время непогоды была приостановка работы общественного транспорта. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании сегодня, 14 августа, городские службы справились своими силами.

— В общем, своими силами обошлись. Не обращались к главному управлению. Справились в течение часа, — добавил мэр Новосибирска.

Особое затруднение из-за дождей появилось на проезде Энергетиков, на повороте к Станционной. Там на устранение проблем ушло больше часа.

В субботу днем, 12 августа, в Новосибирске прошел ливень. Улицы, дороги, подъезды и даже квартиры затопило из-за непогоды. НГС собрал, как это выглядело, в одно видео.

ДождиЛивеньАвгустМэрияНовосибирск
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