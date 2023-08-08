freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 96.57
eur 106.05
СрочноМнение матери двоих детей о зарплате в 35 тыс. руб
Все новости
Все новости

На станции метро «Красный проспект» на месяц закрыли один из входов — что произошло

Ограничение продлится до 7 сентября

64

Рабочие перекрыли вход № 2

Поделиться

В Новосибирске с 7 августа закрыли вход в метро № 2 на станцию «Красный проспект». Фото в редакцию НГС прислала читательница Екатерина.

Как говорится в объявлении, ограничение продлится до 7 сентября. Также в сообщении указано, что вход закрыли по техническим причинам.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» для комментария по ситуации.

— Сейчас на данном входе меняют входные двери, такое происходит каждый год. Рядом расположен другой вход, так что попасть в метро проблем нет, — сообщили в пресс-службе.

Ранее новосибирский метрополитен выдал заем в 200 миллионов для станции «Спортивная», а его не вернули. Прокуратура потребовала устранить нарушения закона.

МетроОграниченияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter