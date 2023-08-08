На станции метро «Красный проспект» на месяц закрыли один из входов — что произошло

В Новосибирске с 7 августа закрыли вход в метро
Как говорится в объявлении, ограничение продлится до 7 сентября. Также в сообщении указано, что вход закрыли по техническим причинам.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» для комментария по ситуации.
— Сейчас на данном входе меняют входные двери, такое происходит каждый год. Рядом расположен другой вход, так что попасть в метро проблем нет, — сообщили в пресс-службе.
Ранее новосибирский метрополитен выдал заем в 200 миллионов для станции «Спортивная», а его не вернули. Прокуратура потребовала устранить нарушения закона.