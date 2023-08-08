«Корпус рухнул, пылища стоит»: на Ватутина начали сносить старые цеха оловозавода — атмосферные фото

На улице Ватутина в Кировском районе начали сносить старые корпуса Новосибирского оловокомбината. Фотографии прислал сегодня в редакцию НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
— Его медленно с начала года разбирают, — рассказал общественник. — Сейчас один корпус рухнул, пылища стоит.
Впервые о сносе старых корпусов Новосибирского оловокомбината заговорили еще в 2011 году. Тогда, в апреле, в мэрии представили проект планировки промзоны в Кировском районе, в котором на месте первой линии по Ватутина планировалось сформировать общественно-деловую зону. Согласно проекту, полностью вынести вредное производство за пределы Новосибирска должны были к 2030 году. Тогда НГС писал, что, по оценкам риелторов, на освободившейся территории можно построить 10 многоквартирных домов, но земля может быть загрязнена токсичными отходами производства, и ее рекультивация обойдется городу очень дорого.
Новосибирский оловянный комбинат — предприятие, производящее олово, сплавы и припои, — был образован в 1980 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 1995 году на его базе было основано открытое акционерное общество «НОК», в марте 2017 года обанкротившееся. Несмотря на это, в 2011 году на базе тех же производственных мощностей начало работать общество с ограниченной ответственностью «НОК», единственным владельцем которого стал бывший гендиректор ОАО «НОК» Александр Дугельный. Самые свежие финансовые данные представлены «Контур.Фокусом» по состоянию на конец 2021 года, тогда выручка компании составила 4,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 63,5 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о том, что в Академгородке начали сносить старые деревянные бараки. Жильцы ждали сноса десятки лет.