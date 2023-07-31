В Новосибирске отключат 20 федеральных телеканалов — объясняем, на сколько и в чем дело

В Новосибирске начались отключения теле- и радиовещания. Перерывы в трансляции продолжатся до
— 31 июля — 6 августа возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Новосибирске, — сообщили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Перерывы могут быть с 10:00 до 17:00 по новосибирскому времени. В это время специалисты будут проводить монтажные работы на антенно-мачтовых сооружениях.
На сегодня, 31 июля, запланированы отключения на РТРС-1 и РТРС-2. В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург —
В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».
— Кратковременности не заметили. Сегодня ничего не показывает уже больше часа, — недовольна читательница НГС. — Находимся в Первомайском районе.
С 2 августа в зоне снабжения ТЭЦ-5 начнутся испытания теплосетей. Из-за этого на нескольких улицах отключат горячую воду.