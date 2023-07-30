Новый этап испытаний теплосетей — какие улицы останутся без горячей воды на две недели

На период испытания теплосетей горячей воды не будет на улицах:
Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома, 9А, 9Б, 9В, Покатная, Тополевая, тер. Военного городка.