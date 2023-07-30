freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняСпособна ли женщина сделать мужчину успешным?
Все новости
Все новости

Новый этап испытаний теплосетей — какие улицы останутся без горячей воды на две недели

Испытания теплосетей будут проводить в круглосуточном режиме

468

Новый этап начнется с 2 августа

Поделиться

Дома в Октябрьском районе Новосибирска останутся без горячей воды с 2 августа. В зоне снабжения ТЭЦ-5 начнутся испытания теплосетей. Они продлятся до 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

На период испытания теплосетей горячей воды не будет на улицах:

Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома, 9А, 9Б, 9В, Покатная, Тополевая, тер. Военного городка.

Ранее мы опубликовали актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске. Когда и где будут проводить испытания теплосетей, можно узнать по ссылке.

По теме

Горячая водаИспытание теплосетейНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter