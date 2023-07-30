Власти вновь ищут подрядчика для строительства дороги у нового ЛДС — сколько заплатят за работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы в рамках строительства дороги около Многофункциональной ледовой арены на левом берегу города. За работы готовы заплатить более 15 миллионов рублей.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 28 июля, заказчиком строительных работ выступает ГКУ Новосибирской области «Арена».
В документах указано, что речь идет о строительстве дороги от улицы Немировича-Данченко до территории нового ЛДС, протяженность которой составляет более 0,6 километра. В ведомость объемом конструктивных решений вошли работы по устройству тротуаров, подготовке почвы для партерного и обыкновенного газона с их посевом, укрепление откосов земляных сооружений посевом трав, планировка откосов и другие.
Подрядчик также проведет пусконаладочные и приемо-сдаточные работы.
— За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом, — указано в документах.
Завершить работы по контракту необходимо до 16 октября этого года. Определить подрядчика планируется 10 августа.
В начале июля региональные власти объявляли аукцион на выполнение строительных работ на дороге. Начальная цена контракта также составила более 15 миллионов рублей, но по окончании срока на участие в закупке не было подано ни одной заявки. Торги были признаны несостоявшимися.