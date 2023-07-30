Власти вновь ищут подрядчика для строительства дороги у нового ЛДС — сколько заплатят за работы

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 28 июля, заказчиком строительных работ выступает ГКУ Новосибирской области «Арена».



В документах указано, что речь идет о строительстве дороги от улицы Немировича-Данченко до территории нового ЛДС, протяженность которой составляет более 0,6 километра. В ведомость объемом конструктивных решений вошли работы по устройству тротуаров, подготовке почвы для партерного и обыкновенного газона с их посевом, укрепление откосов земляных сооружений посевом трав, планировка откосов и другие.

