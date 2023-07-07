Более 15 миллионов рублей потратят на строительство дороги у нового ЛДС

Речь идет о дороге от улицы Немировича-Данченко до территории ЛДС, протяженность которой составляет 0,6 километра. За работы готовы заплатить более 15,1 миллиона рублей.

В ведомость работ вошли устройство тротуаров, посев газонов, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона, планировка откосов и прочее. Подрядчик также выполнит пуско-наладочные и приемо-сдаточные работы и другое.

