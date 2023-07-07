Более 15 миллионов рублей потратят на строительство дороги у нового ЛДС

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы в рамках строительства автомобильной дороги до новой ледовой арены в Кировском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Речь идет о дороге от улицы Немировича-Данченко до территории ЛДС, протяженность которой составляет 0,6 километра. За работы готовы заплатить более 15,1 миллиона рублей.
В ведомость работ вошли устройство тротуаров, посев газонов, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона, планировка откосов и прочее. Подрядчик также выполнит пуско-наладочные и приемо-сдаточные работы и другое.
— Сроки выполнения подрядчиком работ по контракту: дата начала выполнения работ — с момента заключения контракта. Дата окончания выполнения работ на объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) — 1 сентября 2023 года.
Источником финансирования работ выступают средства областного бюджета. Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 июля, определить подрядчика планируется 20 июля.
Накануне НГС сообщал, что в Новосибирске опубликовали объявление о продаже квартиры с видом на Михайловскую набережную и ЛДС. Жилую недвижимость предлагают приобрести за почти 100 миллионов рублей.