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«Пришел спасать от плохого настроения»: новосибирцы заметили в метро Человека-Паука — видео

Кадры с супергероем опубликовали в местных соцсетях

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Кадры опубликовали в соцсетях Новосибирска 30 июля

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В соцсетях появилось видео с мужчиной в костюме Человека-Паука, которого якобы увидели в вагоне метро в Новосибирске. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 30 июля.

— Человек-паук пришёл спасать новосибирцев в метро от плохого настроения, — указано в сообщении.

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Мужчина взаимодействует с пассажирами и выполняет трюки

Видео: «АСТ-54 Black», телеграм-канал

На кадрах видно, как неизвестный в костюме супергероя выполняет трюки в вагоне метро. Мужчина взаимодействует с пассажирами, цепляется руками и ногами за поручни в вагоне.

В комментариях под видео новосибирцы обсудили мужчину в костюме Человека-Паука. Некоторые из них сообщили, что он «поднял настроение», но часть пользователей посчитала, что видео сняли не в новосибирском метро, а в Москве или в других городах.

В апреле НГС сообщал об уличном танцоре из Новосибирска, который устраивает свои представления в метро и в центре города. У сибиряка есть даже свои прозвища, в том числе «полуголый дэнсер». Корреспондент издания потанцевала с мужчиной и узнала о жизни городской легенды.

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