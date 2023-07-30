«Пришел спасать от плохого настроения»: новосибирцы заметили в метро Человека-Паука — видео

В соцсетях появилось видео с мужчиной в костюме Человека-Паука, которого якобы увидели в вагоне метро в Новосибирске. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 30 июля.
— Человек-паук пришёл спасать новосибирцев в метро от плохого настроения, — указано в сообщении.
На кадрах видно, как неизвестный в костюме супергероя выполняет трюки в вагоне метро. Мужчина взаимодействует с пассажирами, цепляется руками и ногами за поручни в вагоне.
В комментариях под видео новосибирцы обсудили мужчину в костюме Человека-Паука. Некоторые из них сообщили, что он «поднял настроение», но часть пользователей посчитала, что видео сняли не в новосибирском метро, а в Москве или в других городах.
В апреле НГС сообщал об уличном танцоре из Новосибирска, который устраивает свои представления в метро и в центре города. У сибиряка есть даже свои прозвища, в том числе «полуголый дэнсер». Корреспондент издания потанцевала с мужчиной и узнала о жизни городской легенды.