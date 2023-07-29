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Орехи за 50 рублей: в парках Новосибирска установили автоматы с кормом для белок

Жители города также смогут кормить птиц семечками за 20 рублей

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Установку автоматов хотят закончить к 6 августа

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В парках Новосибирска появились автоматы с кормом для белок и птиц. Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

— Устанавливаем в Заельцовском, Центральном, «Березовой Роще», «У моря Обского», Сосновом бору. Установку закончим 6 августа. Также жители домов вокруг парка «Каменка» просят установить аппараты для кормления уточек. Мы, конечно, пойдем им навстречу, — говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что семечки стоят 20 рублей, а орехи — 50 рублей. Оплатить лакомство можно с помощью карты.

Недавно мэрия Новосибирска опубликовала проект благоустройства сквера авиакомпании S7 «Крылья Сибири» в центре города. Там могут поставить качели-птицы, фонари-самолеты, а вместо глобуса в фонтане — скульптуру в виде геотега.

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