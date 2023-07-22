500 человек переедут из аварийного жилья в новую многоэтажку в Новосибирске

В Новосибирске 500 человек из аварийных домов переедут в новую десятиэтажку на улице Степной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Проектной документацией предусмотрено возведение десятиэтажного трехподъездного дома, в котором будет расположено 197 квартир в целях переселения более 500 граждан из аварийного жилья, — пояснил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.
В региональном правительстве отметили, что переселяемые из аварийных домов могут получить денежную компенсацию для покупки жилья самостоятельно либо переехать в квартиры, построенные для их переселения.
Ранее в Новосибирске признали аварийными