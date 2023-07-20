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«Начала махать руками»: сибирячка остановила полицейского, чтобы догнать автобус — зачем

Сотрудник ГИБДД помог женщине с ребенком

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Полицейский помог сибирячке с ребенком

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В Новосибирске женщина остановила машину ГИБДД, чтобы ее внуку помогли забрать забытый рюкзак из автобуса. Сотрудникам пришлось преследовать автобус, чтобы помочь женщине.

Инцидент произошел в начале июня. Сибирячка вместе с внуком ехала в автобусе. Когда они вышли на остановке, выяснилось, что ребенок забыл рюкзак с вещами и мобильным телефоном.

— Увидев проезжающий мимо патрульный автомобиль Госавтоинспекции, пенсионерка начала махать руками, чтобы привлечь внимание находившегося за рулем сотрудника полиции и обратиться за помощью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Командир Павел Романюк выслушал сибирячку. Он доложил о ситуации в дежурную часть, а затем пригласил женщину с ребенком в салон служебной машины. После этого они поехали искать автобус.

— Через некоторое время указанное транспортное средство было замечено полицейским в дорожном потоке. Инспектор обратился к водителю и объяснил, что произошло. Оставленный рюкзак был возвращен ребенку, — сообщили в МВД.

Сибирячка поблагодарила полицейского за помощь.

В конце июня в Ордынском районе полицейские помогли доставить роженицу в перинатальный центр. У женщины родилась двойня.

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ГУ МВД по Новосибирской областиАвтобусРебенокГИБДД
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