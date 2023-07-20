«Начала махать руками»: сибирячка остановила полицейского, чтобы догнать автобус — зачем

В Новосибирске женщина остановила машину ГИБДД, чтобы ее внуку помогли забрать забытый рюкзак из автобуса. Сотрудникам пришлось преследовать автобус, чтобы помочь женщине.



Инцидент произошел в начале июня. Сибирячка вместе с внуком ехала в автобусе. Когда они вышли на остановке, выяснилось, что ребенок забыл рюкзак с вещами и мобильным телефоном.

