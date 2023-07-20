«Начала махать руками»: сибирячка остановила полицейского, чтобы догнать автобус — зачем

В Новосибирске женщина остановила машину ГИБДД, чтобы ее внуку помогли забрать забытый рюкзак из автобуса. Сотрудникам пришлось преследовать автобус, чтобы помочь женщине.
Инцидент произошел в начале июня. Сибирячка вместе с внуком ехала в автобусе. Когда они вышли на остановке, выяснилось, что ребенок забыл рюкзак с вещами и мобильным телефоном.
— Увидев проезжающий мимо патрульный автомобиль Госавтоинспекции, пенсионерка начала махать руками, чтобы привлечь внимание находившегося за рулем сотрудника полиции и обратиться за помощью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Командир Павел Романюк выслушал сибирячку. Он доложил о ситуации в дежурную часть, а затем пригласил женщину с ребенком в салон служебной машины. После этого они поехали искать автобус.
— Через некоторое время указанное транспортное средство было замечено полицейским в дорожном потоке. Инспектор обратился к водителю и объяснил, что произошло. Оставленный рюкзак был возвращен ребенку, — сообщили в МВД.
Сибирячка поблагодарила полицейского за помощь.
В конце июня в Ордынском районе полицейские помогли доставить роженицу в перинатальный центр. У женщины родилась двойня.