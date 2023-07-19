В институте СО РАН нашли нарушения: два замдиректора владели акциями и долей в уставном капитале

— Прокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками СО РАН. Заместители директора нарушили требования закона — владели долями в уставном капитале коммерческой организации и акциями. Один из них в декларации не указал, что владеет этим имуществом и не отразил сведений о многочисленных банковских счетах супруга, — сообщили в прокуратуре НСО.