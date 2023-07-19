В институте СО РАН нашли нарушения: два замдиректора владели акциями и долей в уставном капитале

Двоих заместителей директора одного из институтов СО РАН уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Нарушения нашла прокуратура Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— Прокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками СО РАН. Заместители директора нарушили требования закона — владели долями в уставном капитале коммерческой организации и акциями. Один из них в декларации не указал, что владеет этим имуществом и не отразил сведений о многочисленных банковских счетах супруга, — сообщили в прокуратуре НСО.
Собственные анонимные источники НГС сообщили, что все произошло в институте почвоведения и агрохимии СО РАН. Нарушители — заместитель директора по научной работе Александр Сысо и заместитель директора по общим и правовым вопросам Сергей Сиромля.
После того, как в дело вмешалась прокуратура, заместители директора передали свои доли в уставном капитале и акции в доверительное управление других людей. Также их привлекли к дисциплинарной ответственности.
В институте корреспонденту НГС отказались прокомментировать произошедшее.
— Институт никаких комментариев давать не будет, обращайтесь в прокуратуру, — сообщили по телефону приемной.
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