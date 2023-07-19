Несчастливый подъезд. В новосибирской 10-этажке хулиганы сожгли лифт — его ремонт предложили оплатить жильцам

Жителям второго подъезда на улице Шевелева не позавидуешь: с конца мая у них не работает лифт, который повредил хулиган. Теперь люди вынуждены подниматься и спускаться пешком, что далеко не простая задача, ведь, по словам жильцов, в подъезде хватает пенсионеров. Ситуацию не могут решить вот уже два месяца, и прогресса пока не видно: УК утверждает, что лифт не работает не по их вине, а значит, 450 тысяч рублей за его ремонт должны заплатить собственники общедомового имущества, то есть сами жильцы. В идеале сумму должен компенсировать хулиган, но его еще надо найти. А пока жильцы несчастливого подъезда спорят, кто должен складываться на ремонт лифта. Владельцы квартир на нижних этажах от этой затеи уже отказались и заявили, что обойдутся и без лифта. Подробности — в материале Ксении Лысенко.
450 тысяч за ремонт лифта
Людмила и ее муж Денис живут на 10-м этаже дома по улице Шевелева, 32 — в том самом подъезде, где уже два месяца не работает лифт.
— Утром вниз, вечером вверх — это минимум. Но в среднем за неделю по 2 круга делаем: магазины, мусор и всякие бытовые нужности. Ладно мы, здоровьем вроде не обижены (хотя как посмотреть), а кроме нас в подъезде полно пенсионеров, девушка беременная, которая регулярно водит дочку на прогулку (девчушке года 2–3). Плюс погода, жара под 30 градусов, пока наверх залезешь — всё на свете проклянешь, — описывает ситуацию Денис.
Как вспоминает Людмила, лифт подожгли рано утром 22 мая, но кто именно — неизвестно до сих пор. К середине июня стало понятно, что решение проблемы затягивается, и Людмила обратилась в ГЖИ. Ответ ей пришел уже в июле.
— ООО «Региональная лифтовая компания» совместно с сотрудниками ООО УК «Просторный» составили акт от 22.05.2023, в котором зафиксировали поджог горючих материалов в купе кабины лифта, в результате чего кабина лифта выгорела. По результатам оценки, стоимость ремонта лифта на данный момент составляет
Со слов Людмилы, инициативы УК по проведению этого самого собрания она не заметила, но в подъезде есть несколько человек, которые пытаются его организовать.
— Но в реальности ситуация такова, что в доме 4 подъезда. И жители трех остальных подъездов совершенно резонно задают вопрос: почему они должны платить за ремонт этого лифта? Поэтому надеяться, что ситуация как-то изменится, не получается. Тупик. Нижним этажам нашего подъезда тоже не надо, есть даже те, кто это сказал напрямую, — добавляет жительница.
В подтверждение своих слов она показывает скриншоты из общедомового чата.
— Да будет вам известно, по закону за лифт платят только с 3-го этажа. Это по всей России, — заявляет жительница подъезда со сломанным лифтом.
— Люди на камеры не захотели по сколько-то там, по 500–1000 скинуться ради безопасности себя, близких и своего имущества. А тут лифт. Да еще и в чужом подъезде, — добавляет житель соседнего подъезда.
— Насколько я уведомлен, первые этажи отказались даже камеры в лифт устанавливать, мол, они им не пользуются, вы с них хотите за лифт взять, — пишет другой житель.
Людмила проводит примерные расчеты: всего в пострадавшем подъезде 50 квартир, но если откинуть квартиры, расположенные на нижних этажах, остается 35.
— 450 тысяч разделить на 35 квартир — это примерно по 13 тысяч с квартиры. Из всего подъезда такую сумму способны выложить трое. Откуда, например, у пенсионерки лишних 13 тысяч? УК не предлагает жителям никаких вариантов решения. У жителей уже чат взорвался, кто за, кто против. А при обращении в УК с любым вопросом ответ: «Пишите заявление, рассмотрим через 10 дней». ГЖИ пишет в ответе, что вины УК нет. Но жители-то тоже не виноваты. И плату за содержание жилья в большей части исправно платят. Мы можем скинуться, мы можем ходить пешком, можем сами мыть подъезд, мести двор. Зачем нам тогда УК, которая почти 2 месяца просто бездействует? — задается вопросом она.
Как в доме не смогли спасти пенсионерку
Пика ситуация достигла 6 июля, когда, как рассказывает Денис, пожилой жительнице подъезда понадобилась помощь медиков.
— Около 22 часов в нашу квартиру постучала фельдшер скорой помощи, запыхавшаяся от беготни по лестницам, и попросила меня спуститься на 7-й этаж, чтобы помочь врачам спустить на носилках пациентку 83 лет в тяжелом состоянии. Спустившись на этаж, я увидел открытую дверь в квартиру. Ситуация там была явно напряженной, так как врачи действовали очень быстро, коротко переговаривались. Через пару минут снизу прибежал еще один врач с большим чемоданом. Было очевидно, что он бежит сюда уже не в первый раз за вызов. Еще через несколько минут бригада врачей начала реанимационные действия, пытаясь завести сердце. Реанимация шла около 20 минут, но безуспешно: бабулька умерла у них на руках, — вспоминает он.
В тот вечер у квартиры пожилой женщины собралось еще несколько человек, готовых помочь медикам с транспортировкой, но их помощь не понадобилась.
— Был бы исправен лифт, вполне вероятно, что этой смерти можно было бы избежать, хотя я не могу судить доподлинно. На этот вызов приехало две кареты скорой помощи, одна из них — реанимобиль, явно с оборудованием: дефибриллятор, аппарат ИВЛ, кардиограф и т.д.. Тащить эти штуки пешком, по-моему, просто нереально, — считает Денис.
Корреспондент НГС попробовала подтвердить вызов скорой помощи к дому на Шевелева, 32 в этот день, но главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич комментировать ситуацию отказался, сославшись на врачебную тайну. Пресс-служба регионального Минздрава от комментария тоже отказалась.
Что отвечает УК и как предлагает поступать в ситуации с лифтом юрист
В управляющей компании ООО УК «Просторный», обслуживающей дом на улице Шевелева, НГС сообщили, что направили заявление в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело.
— Лифт — это общедомовое имущество собственников многоквартирного дома, ремонт лифтовой кабины при умышленных повреждениях не входит в обязательный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества. То есть собственникам сейчас необходимо решить, как провести оплату ремонта и выбрать исполнителя. Для этого нужно провести общее собрание жильцов. Со своей стороны, управляющая компания открыта к диалогу с жителями, чтобы определиться по оплате ремонта и помочь собственникам сделать всё наиболее комфортным для них образом, — ответила юрист УК Гульнара Кабацкая.
НГС отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону, чтобы уточнить, как продвигается расследование инцидента в микрорайоне Просторный.
— Управление домом осуществляется двумя способами: либо УК заключает договор с каждым жителем, либо дом создает ТСЖ, и это ТСЖ от лица всех жителей дома заключает договор с УК как юрлицо. В этом договоре по управлению должны быть какие-то условия, в том числе об осуществлении охраны общедомового имущества. Правила по управлению также могут содержаться в нормативных актах, например в постановлении правительства или губернатора — там тоже может быть условие об охране. Если УК, приняв на себя договорные обязательства об охране и содержании общедомового имущества, эту охрану не обеспечила, допустив тем самым порчу или уничтожение, то именно УК должна этот вред возместить своими силами, — считает директор общества защиты прав потребителей «Аурис» Сергей Кравченко.
В случае, если в договоре и нормативных актах требований об охране имущества управляющей компанией нет, то заботы по восстановлению лифта действительно ложатся на плечи жителей.
— Им нужно созывать общее собрание и обязывать всех жителей — если такое решение будет принято большинством — заплатить за ремонт. И неважно, кто что думает, пользуются они лифтом или нет. Специфика общности имущества именно в этом: если большинство так решило, значит, меньшинство будет подчиняться им в этом, — добавляет он.
Причем, по его словам, денежно участвовать в ремонте лифта с большой долей вероятности могут и жители соседних подъездов, поскольку, как правило, подъезды не ставятся на кадастровый учет как отдельные объекты. А значит, при условии проведения собрания собственников жилья, на котором решение о ремонте лифта будет поддержано большинством, и жители соседних подъездов тоже будут платить за ремонт общедомового имущества.
— Если в ходе общего собрания жителей многоквартирного дома будет принято решение о заключении договора на ремонт лифта, то с жителей нижних этажей, которые откажутся платить, можно будет в судебном порядке эти деньги взыскать — как с людей, которые не исполняют решение общего собрания, — говорит Сергей Кравченко.
Осенью прошлого года прокуратура Заельцовского района запретила жителям 15-этажного дома по адресу улица Галущака, 1 пользоваться одним из лифтов.