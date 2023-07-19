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Проблема

Несчастливый подъезд. В новосибирской 10-этажке хулиганы сожгли лифт — его ремонт предложили оплатить жильцам

Жителям приходится подниматься пешком, а пенсионеры не могут вовремя получить медпомощь, но соседи по дому не спешат на выручку

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Жильцы 50 квартир в доме на улице Шевелева вот уже два месяца обходятся без лифта. И если на нижних этажах ситуацию воспринимают более прохладно, то для тех, кто живет на верхних, это полная катастрофа

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Жителям второго подъезда на улице Шевелева не позавидуешь: с конца мая у них не работает лифт, который повредил хулиган. Теперь люди вынуждены подниматься и спускаться пешком, что далеко не простая задача, ведь, по словам жильцов, в подъезде хватает пенсионеров. Ситуацию не могут решить вот уже два месяца, и прогресса пока не видно: УК утверждает, что лифт не работает не по их вине, а значит, 450 тысяч рублей за его ремонт должны заплатить собственники общедомового имущества, то есть сами жильцы. В идеале сумму должен компенсировать хулиган, но его еще надо найти. А пока жильцы несчастливого подъезда спорят, кто должен складываться на ремонт лифта. Владельцы квартир на нижних этажах от этой затеи уже отказались и заявили, что обойдутся и без лифта. Подробности — в материале Ксении Лысенко.

450 тысяч за ремонт лифта

Людмила и ее муж Денис живут на 10-м этаже дома по улице Шевелева, 32 — в том самом подъезде, где уже два месяца не работает лифт.

— Утром вниз, вечером вверх — это минимум. Но в среднем за неделю по 2 круга делаем: магазины, мусор и всякие бытовые нужности. Ладно мы, здоровьем вроде не обижены (хотя как посмотреть), а кроме нас в подъезде полно пенсионеров, девушка беременная, которая регулярно водит дочку на прогулку (девчушке года 2–3). Плюс погода, жара под 30 градусов, пока наверх залезешь — всё на свете проклянешь, — описывает ситуацию Денис.

Как вспоминает Людмила, лифт подожгли рано утром 22 мая, но кто именно — неизвестно до сих пор. К середине июня стало понятно, что решение проблемы затягивается, и Людмила обратилась в ГЖИ. Ответ ей пришел уже в июле.

Лифт в подъезде дома на Шевелева теперь выполняет чисто декоративную функцию

Лифт в подъезде дома на Шевелева теперь выполняет чисто декоративную функцию

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— ООО «Региональная лифтовая компания» совместно с сотрудниками ООО УК «Просторный» составили акт от 22.05.2023, в котором зафиксировали поджог горючих материалов в купе кабины лифта, в результате чего кабина лифта выгорела. По результатам оценки, стоимость ремонта лифта на данный момент составляет 448 816,50 рубля. Управляющей компанией принимаются меры по вынесению вопроса восстановления лифта на общее собрание собственников указанного МКД. По результатам решения общего собрания собственников помещений в МКД будут приняты меры по восстановлению лифтового оборудования, — говорится в ответе (фотокопия есть в распоряжении НГС).

Со слов Людмилы, инициативы УК по проведению этого самого собрания она не заметила, но в подъезде есть несколько человек, которые пытаются его организовать.

— Но в реальности ситуация такова, что в доме 4 подъезда. И жители трех остальных подъездов совершенно резонно задают вопрос: почему они должны платить за ремонт этого лифта? Поэтому надеяться, что ситуация как-то изменится, не получается. Тупик. Нижним этажам нашего подъезда тоже не надо, есть даже те, кто это сказал напрямую, — добавляет жительница.

В подтверждение своих слов она показывает скриншоты из общедомового чата.

— Да будет вам известно, по закону за лифт платят только с 3-го этажа. Это по всей России, — заявляет жительница подъезда со сломанным лифтом.

— Люди на камеры не захотели по сколько-то там, по 500–1000 скинуться ради безопасности себя, близких и своего имущества. А тут лифт. Да еще и в чужом подъезде, — добавляет житель соседнего подъезда.

— Насколько я уведомлен, первые этажи отказались даже камеры в лифт устанавливать, мол, они им не пользуются, вы с них хотите за лифт взять, — пишет другой житель.

От участия в ремонте лифта уже отказались жители нижних этажей

От участия в ремонте лифта уже отказались жители нижних этажей

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Людмила проводит примерные расчеты: всего в пострадавшем подъезде 50 квартир, но если откинуть квартиры, расположенные на нижних этажах, остается 35.

— 450 тысяч разделить на 35 квартир — это примерно по 13 тысяч с квартиры. Из всего подъезда такую сумму способны выложить трое. Откуда, например, у пенсионерки лишних 13 тысяч? УК не предлагает жителям никаких вариантов решения. У жителей уже чат взорвался, кто за, кто против. А при обращении в УК с любым вопросом ответ: «Пишите заявление, рассмотрим через 10 дней». ГЖИ пишет в ответе, что вины УК нет. Но жители-то тоже не виноваты. И плату за содержание жилья в большей части исправно платят. Мы можем скинуться, мы можем ходить пешком, можем сами мыть подъезд, мести двор. Зачем нам тогда УК, которая почти 2 месяца просто бездействует? — задается вопросом она.

Как в доме не смогли спасти пенсионерку

Пика ситуация достигла 6 июля, когда, как рассказывает Денис, пожилой жительнице подъезда понадобилась помощь медиков.

— Около 22 часов в нашу квартиру постучала фельдшер скорой помощи, запыхавшаяся от беготни по лестницам, и попросила меня спуститься на 7-й этаж, чтобы помочь врачам спустить на носилках пациентку 83 лет в тяжелом состоянии. Спустившись на этаж, я увидел открытую дверь в квартиру. Ситуация там была явно напряженной, так как врачи действовали очень быстро, коротко переговаривались. Через пару минут снизу прибежал еще один врач с большим чемоданом. Было очевидно, что он бежит сюда уже не в первый раз за вызов. Еще через несколько минут бригада врачей начала реанимационные действия, пытаясь завести сердце. Реанимация шла около 20 минут, но безуспешно: бабулька умерла у них на руках, — вспоминает он.

По словам Дениса, недавно в доме скончалась бабушка, которую не успели спустить к машине скорой помощи медики. Неработающий лифт, считает он, мог сыграть в этом не последнюю роль

По словам Дениса, недавно в доме скончалась бабушка, которую не успели спустить к машине скорой помощи медики. Неработающий лифт, считает он, мог сыграть в этом не последнюю роль

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В тот вечер у квартиры пожилой женщины собралось еще несколько человек, готовых помочь медикам с транспортировкой, но их помощь не понадобилась.

— Был бы исправен лифт, вполне вероятно, что этой смерти можно было бы избежать, хотя я не могу судить доподлинно. На этот вызов приехало две кареты скорой помощи, одна из них — реанимобиль, явно с оборудованием: дефибриллятор, аппарат ИВЛ, кардиограф и т.д.. Тащить эти штуки пешком, по-моему, просто нереально, — считает Денис.

Корреспондент НГС попробовала подтвердить вызов скорой помощи к дому на Шевелева, 32 в этот день, но главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич комментировать ситуацию отказался, сославшись на врачебную тайну. Пресс-служба регионального Минздрава от комментария тоже отказалась.

Что отвечает УК и как предлагает поступать в ситуации с лифтом юрист

В управляющей компании ООО УК «Просторный», обслуживающей дом на улице Шевелева, НГС сообщили, что направили заявление в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело.

— Лифт — это общедомовое имущество собственников многоквартирного дома, ремонт лифтовой кабины при умышленных повреждениях не входит в обязательный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества. То есть собственникам сейчас необходимо решить, как провести оплату ремонта и выбрать исполнителя. Для этого нужно провести общее собрание жильцов. Со своей стороны, управляющая компания открыта к диалогу с жителями, чтобы определиться по оплате ремонта и помочь собственникам сделать всё наиболее комфортным для них образом, — ответила юрист УК Гульнара Кабацкая.

НГС отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону, чтобы уточнить, как продвигается расследование инцидента в микрорайоне Просторный.

— Управление домом осуществляется двумя способами: либо УК заключает договор с каждым жителем, либо дом создает ТСЖ, и это ТСЖ от лица всех жителей дома заключает договор с УК как юрлицо. В этом договоре по управлению должны быть какие-то условия, в том числе об осуществлении охраны общедомового имущества. Правила по управлению также могут содержаться в нормативных актах, например в постановлении правительства или губернатора — там тоже может быть условие об охране. Если УК, приняв на себя договорные обязательства об охране и содержании общедомового имущества, эту охрану не обеспечила, допустив тем самым порчу или уничтожение, то именно УК должна этот вред возместить своими силами, — считает директор общества защиты прав потребителей «Аурис» Сергей Кравченко.

Юрист объясняет, что при проведении общего собрания собственников и принятия решении о ремонте, заплатить за лифт придется всем — и жителям нижних этажей, и жителям соседних подъездов

Юрист объясняет, что при проведении общего собрания собственников и принятия решении о ремонте, заплатить за лифт придется всем — и жителям нижних этажей, и жителям соседних подъездов

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В случае, если в договоре и нормативных актах требований об охране имущества управляющей компанией нет, то заботы по восстановлению лифта действительно ложатся на плечи жителей.

— Им нужно созывать общее собрание и обязывать всех жителей — если такое решение будет принято большинством — заплатить за ремонт. И неважно, кто что думает, пользуются они лифтом или нет. Специфика общности имущества именно в этом: если большинство так решило, значит, меньшинство будет подчиняться им в этом, — добавляет он.

Причем, по его словам, денежно участвовать в ремонте лифта с большой долей вероятности могут и жители соседних подъездов, поскольку, как правило, подъезды не ставятся на кадастровый учет как отдельные объекты. А значит, при условии проведения собрания собственников жилья, на котором решение о ремонте лифта будет поддержано большинством, и жители соседних подъездов тоже будут платить за ремонт общедомового имущества.

— Если в ходе общего собрания жителей многоквартирного дома будет принято решение о заключении договора на ремонт лифта, то с жителей нижних этажей, которые откажутся платить, можно будет в судебном порядке эти деньги взыскать — как с людей, которые не исполняют решение общего собрания, — говорит Сергей Кравченко.

Осенью прошлого года прокуратура Заельцовского района запретила жителям 15-этажного дома по адресу улица Галущака, 1 пользоваться одним из лифтов.

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