Несчастливый подъезд. В новосибирской 10-этажке хулиганы сожгли лифт — его ремонт предложили оплатить жильцам

450 тысяч за ремонт лифта

Людмила и ее муж Денис живут на 10-м этаже дома по улице Шевелева, 32 — в том самом подъезде, где уже два месяца не работает лифт.



— Утром вниз, вечером вверх — это минимум. Но в среднем за неделю по 2 круга делаем: магазины, мусор и всякие бытовые нужности. Ладно мы, здоровьем вроде не обижены (хотя как посмотреть), а кроме нас в подъезде полно пенсионеров, девушка беременная, которая регулярно водит дочку на прогулку (девчушке года 2–3). Плюс погода, жара под 30 градусов, пока наверх залезешь — всё на свете проклянешь, — описывает ситуацию Денис.

