Жителям 15-этажного дома на Галущака запретили пользоваться одним из лифтов
На председателя возбудили административное дело
В Новосибирске прокуратура Заельцовского района запретила жителям
Причиной стали требования безопасности, которым не соответствует лифтовое оборудование. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов.
— В связи с этим председателю правления ТСЖ внесено представление (на рассмотрении), эксплуатация лифта прекращена. В отношении председателя правления ТСЖ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
В ТСЖ «Чертог», которое управляет домом, сообщили, что прокомментировать ситуацию может только управляющий. Он находится на обеде. По информации 2ГИС, в доме 4 подъезда и 7 лифтов. Построено здание в 2002 году. В прокуратуре не уточнили, сколько лифтов в подъезде, где несоответствующее оборудование.
В июне в Новосибирске жильцы дома на улице