Жителям 15-этажного дома на Галущака запретили пользоваться одним из лифтов

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района запретила жителям 15-этажного дома по адресу улица Галущака, дом 1 пользоваться одним из лифтов.



Причиной стали требования безопасности, которым не соответствует лифтовое оборудование. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов.