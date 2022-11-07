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Жителям 15-этажного дома на Галущака запретили пользоваться одним из лифтов

На председателя возбудили административное дело

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Дом находится в Заельцовском районе

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В Новосибирске прокуратура Заельцовского района запретила жителям 15-этажного дома по адресу улица Галущака, дом 1 пользоваться одним из лифтов.

Причиной стали требования безопасности, которым не соответствует лифтовое оборудование. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

— В связи с этим председателю правления ТСЖ внесено представление (на рассмотрении), эксплуатация лифта прекращена. В отношении председателя правления ТСЖ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифта), — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В ТСЖ «Чертог», которое управляет домом, сообщили, что прокомментировать ситуацию может только управляющий. Он находится на обеде. По информации 2ГИС, в доме 4 подъезда и 7 лифтов. Построено здание в 2002 году. В прокуратуре не уточнили, сколько лифтов в подъезде, где несоответствующее оборудование.

В июне в Новосибирске жильцы дома на улице Овражной, 5 два месяца не могли добиться от УК «МКС-Новосибирск» ремонта грузового лифта, который сломался еще в апреле 2022 года. При этом, говорят жильцы, маленький пассажирский лифт тоже регулярно ломается.

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