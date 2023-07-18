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Как будет развиваться территория около четвертого моста на левом берегу? Ответ Андрея Травникова

По словам губернатора, жилой застройки там точно не будет

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Пока левый берег Новосибирска страдает от пробок

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Территорию около будущего 4-го моста планируется благоустроить. Об этом сегодня, 18 июля, в прямом эфире ОТС сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Там предстоит решить массу вопросов, потому что на этой территории расположен речной порт, и нужно решить его судьбу. Но в чём могу заверить горожан — я больше не допущу застройки береговой полосы. Мы видим, что есть примеры, когда жилые кварталы своими стенами прямо к воде приближаются, и мы больше не допустим таких решений. В частности, территория рядом с Октябрьским мостом — удалось не допустить там строительства апарт-отелей. Больше на береговых зонах таких решений, когда набережная закрывается высотками, мы допускать не будем. Такие уникальные места — это берег реки, транспортная инфраструктура, эти территории должны доставаться большинству горожан, а не избранным владельцам ЖК, — сказал Травников.

За прямым эфиром с губернатором мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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