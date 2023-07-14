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Как новосибирцы спасались от жары в +32 градуса — 10 солнечных фото

На смену жаре придут дожди и сильный ветер

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Люди заполонили городские фонтаны и водоемы

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В Новосибирске уже неделю стоит аномальная жара. Столбики термометров достигают +32 градусов. Чтобы спастись от палящего солнца, горожане предпочитают отправляться к водоемам или остаются у кондиционеров. Фотокорреспондент НГС Анна Писаренко прогулялась по Новосибирску и запечатлела на фото, какими еще способами горожане спасаются от жары.

Одним из самых популярных мест в такую жару остается фонтан в Центральном парке. Его просто заполонили дети, которые бегают под брызгами воды

Одним из самых популярных мест в такую жару остается фонтан в Центральном парке. Его просто заполонили дети, которые бегают под брызгами воды

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В такую жару горожане спасаются прохладительными напитками

В такую жару горожане спасаются прохладительными напитками

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Чтобы хоть как-то спастись от жары, некоторые новосибирцы снимают лишнюю одежду и стараются уйти с палящего солнца в тенек

Чтобы хоть как-то спастись от жары, некоторые новосибирцы снимают лишнюю одежду и стараются уйти с палящего солнца в тенек

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А некоторые, напротив, сняв лишнюю одежду, загорают под ярким солнцем

А некоторые, напротив, сняв лишнюю одежду, загорают под ярким солнцем

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Большие очереди выстраиваются за самым популярным лакомством в такую жару — мороженым

Большие очереди выстраиваются за самым популярным лакомством в такую жару — мороженым

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А некоторых горожан в такую жару сморил сон. Так, в Центральном парке мужчина уснул прямо на лавочке

А некоторых горожан в такую жару сморил сон. Так, в Центральном парке мужчина уснул прямо на лавочке

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Но есть и те, кого летний зной не пугает, некоторые целыми семьями идут на прогулку в ближайший парк

Но есть и те, кого летний зной не пугает, некоторые целыми семьями идут на прогулку в ближайший парк

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Чтобы спастись от жары, некоторые встают под струи разбрызгивателя для полива газона

Чтобы спастись от жары, некоторые встают под струи разбрызгивателя для полива газона

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Многие новосибирцы стараются провести время у водоемов. Так, десятки горожан на электричке отправились на берег Обского моря

Многие новосибирцы стараются провести время у водоемов. Так, десятки горожан на электричке отправились на берег Обского моря

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А между тем воздух в городе прогрелся до +32 градусов

А между тем воздух в городе прогрелся до +32 градусов

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По данным Западно-Сибирского метеоцентра, уже завтра в регион придут осадки. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

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