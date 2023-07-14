Как новосибирцы спасались от жары в +32 градуса — 10 солнечных фото

В Новосибирске уже неделю стоит аномальная жара. Столбики термометров достигают +32 градусов. Чтобы спастись от палящего солнца, горожане предпочитают отправляться к водоемам или остаются у кондиционеров. Фотокорреспондент НГС Анна Писаренко прогулялась по Новосибирску и запечатлела на фото, какими еще способами горожане спасаются от жары.

