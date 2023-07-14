«Я стены готова крушить»: жители дома в центре Новосибирска жалуются на табачный дым в подвале — там дважды закрывали игровой клуб

В апреле 2023 года в центре Новосибирска достаточно громко, с фотоотчетами, закрыли подпольный игровой клуб на улице Гоголя, 1. После облавы в помещении стало тихо, но через некоторое время жители соседних квартир стали жаловаться на табачный дым, а потом заметили в помещении приглушенный свет. Помещение якобы выставлено на рынок, но указанный в объявлении об аренде телефон всегда отключен. Что происходит на месте закрытого заведения и действительно ли оно закрыто, разбиралась корреспондент НГС.
Дым душит
В мае в редакцию НГС обратилась жительница 2-го этажа дома
— Его уже закрывали, но сейчас притон продолжает работать, по ночам через вентиляцию я в свою квартиру принимаю немереное количество дыма табачища из этого заведения. Ну и все остальные прелести соседства все жители дома хлебают полной ложкой. Хоть бы вентиляцию додумались вывести на улицу, и люди вообще бы не знали, что там в подвале происходит. А так в подъезде запах, в туалете. Я и плачу, и стены готова крушить, — рассказала жительница дома.
Старшая по дому Нина Червякова утверждает, что с арендаторами жильцам не везет, но их мнения никто не спрашивает.
— Мы лично разрешения не давали, жителей никто не спрашивал, а собственник подвального помещения сдает свои площади, как считает нужным. Там было бы идеально сделать ремонт и сдать под УЗИ-студию, возможно, какой-нибудь медцентр. Но пока у нас арендаторы не очень: то собак моют, то казино эти. Хотелось бы, чтобы что-то хорошее было в нашем доме, — сетует женщина.
Лавочка закрыта
В администрации Центрального округа в ответ на запрос НГС сообщили, что им жалобы жителей дома на Гоголя, 1 на игорный клуб не поступали. Но даже если бы поступали, помочь чиновники не смогли бы.
— Положение не дает полномочий администрации района проводить проверку работы хозяйствующих субъектов. Это зона ответственности Роспотребнадзора и полиции, — объяснили в администрации Центрального округа.
В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что после обращения редакции полицейские устроили облаву и изъяли из помещения 45 единиц оборудования, а материалы дела передали в следственные органы.
— По материалам, собранным сотрудниками полиции, следователи приняли процессуальное решение. Уголовное дело направили в суд. За незаконную организацию и проведение азартных игр грозит лишение свободы на срок до шести лет в зависимости от тяжести преступления, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Позже прокуратура отчиталась о совместной с полицейскими и следователями работе: в ведомстве сообщили о новом пресечении подпольного казино и заявили об изъятии «11 единиц игорного оборудования».
— Во время проверки установили, что подвал дома
«Поход» в казино
После рейда и облавы несколько недель табачного запаха жильцы действительно не ощущали. 9 июня на здании появилось объявление о сдаче подвала в аренду. Спустя два дня в квартиры снова пошел табачный дым, а объявление об аренде пропало. К концу месяца оно вернулось на фасад чуть менее масштабным, а дым продолжает время от времени докучать жильцам. Также они видят периодически выходящих из цоколя людей и слабый свет. По мнению жителей, заведение может работать «под прикрытием» аренды.
Корреспондент НГС много раз пыталась дозвониться по указанному в объявлении номеру, но он постоянно отключен. Он также не зарегистрирован ни в одном из мессенджеров. В 2ГИС и «Яндекс.Картах» заведение никак не отмечено.
Было решено отправиться на указанный адрес, чтобы оценить ситуацию. На стене корреспондент заметила то самое объявление об аренде, дверь в подвальное помещение была не заперта, из него сильно тянуло табаком. Пришлось спуститься вниз по крутым ступеням в полумраке. Внизу в комнате справа оказалось очень темно, на стене горел какой-то небольшой монитор. Тут же выбежал молодой человек и потребовал покинуть помещение.
— Никакого казино тут нет, я просто охранник. Мне сказали — я охраняю. В аренду помещение не сдается, всё уже. Будет магазин какой-то. Почему объявление не снимают, я не знаю, спросите хозяина. Как его найти, я тоже не знаю, — явно нервничая, заявил молодой человек и выпроводил журналиста из злополучного подвала, а дверь запер изнутри.
Ранее НГС писал о том, что еще одно подпольное казино недавно закрыли на улице Ватутина. В этом здании несколько раз заведение продолжало работу после того, как его закрывали.