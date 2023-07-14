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СрочноСиловики два раза устраивали облаву на казино
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Проблема

«Я стены готова крушить»: жители дома в центре Новосибирска жалуются на табачный дым в подвале — там дважды закрывали игровой клуб

Силовики два раза устраивали облаву на подпольный игровой клуб, но это не помогло

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Игорный клуб накрывали дважды, но он всё равно беспокоит жильцов

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В апреле 2023 года в центре Новосибирска достаточно громко, с фотоотчетами, закрыли подпольный игровой клуб на улице Гоголя, 1. После облавы в помещении стало тихо, но через некоторое время жители соседних квартир стали жаловаться на табачный дым, а потом заметили в помещении приглушенный свет. Помещение якобы выставлено на рынок, но указанный в объявлении об аренде телефон всегда отключен. Что происходит на месте закрытого заведения и действительно ли оно закрыто, разбиралась корреспондент НГС.

Дым душит

В мае в редакцию НГС обратилась жительница 2-го этажа дома № 1 по улице Гоголя. Женщина рассказала, что в подвальном помещении многоквартирника с торца снова работает подпольное казино, которое после контрольной закупки в апреле закрыли, и по ночам ей нечем дышать из-за жуткого запаха сигаретного дыма. По словам женщины, запах чаще всего появлялся после 12 ночи.

— Его уже закрывали, но сейчас притон продолжает работать, по ночам через вентиляцию я в свою квартиру принимаю немереное количество дыма табачища из этого заведения. Ну и все остальные прелести соседства все жители дома хлебают полной ложкой. Хоть бы вентиляцию додумались вывести на улицу, и люди вообще бы не знали, что там в подвале происходит. А так в подъезде запах, в туалете. Я и плачу, и стены готова крушить, — рассказала жительница дома.

Помещение сдают в аренду, но телефон на баннере всегда отключен

Помещение сдают в аренду, но телефон на баннере всегда отключен

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Старшая по дому Нина Червякова утверждает, что с арендаторами жильцам не везет, но их мнения никто не спрашивает.

— Мы лично разрешения не давали, жителей никто не спрашивал, а собственник подвального помещения сдает свои площади, как считает нужным. Там было бы идеально сделать ремонт и сдать под УЗИ-студию, возможно, какой-нибудь медцентр. Но пока у нас арендаторы не очень: то собак моют, то казино эти. Хотелось бы, чтобы что-то хорошее было в нашем доме, — сетует женщина.

Лавочка закрыта

В администрации Центрального округа в ответ на запрос НГС сообщили, что им жалобы жителей дома на Гоголя, 1 на игорный клуб не поступали. Но даже если бы поступали, помочь чиновники не смогли бы.

— Положение не дает полномочий администрации района проводить проверку работы хозяйствующих субъектов. Это зона ответственности Роспотребнадзора и полиции, — объяснили в администрации Центрального округа.

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что после обращения редакции полицейские устроили облаву и изъяли из помещения 45 единиц оборудования, а материалы дела передали в следственные органы.

— По материалам, собранным сотрудниками полиции, следователи приняли процессуальное решение. Уголовное дело направили в суд. За незаконную организацию и проведение азартных игр грозит лишение свободы на срок до шести лет в зависимости от тяжести преступления, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Позже прокуратура отчиталась о совместной с полицейскими и следователями работе: в ведомстве сообщили о новом пресечении подпольного казино и заявили об изъятии «11 единиц игорного оборудования».

— Во время проверки установили, что подвал дома № 1 по улице Гоголя на вид выглядел как неэксплуатируемое помещение, но внутри активно осуществлялась незаконная игорная деятельность. Во время проверки игровой процесс зафиксировали, провели оперативно-разыскные мероприятия. Работу по пресечению незаконной игорной деятельности продолжаем, расследование дела контролируем, — сообщили тогда в прокуратуре региона.

«Поход» в казино

После рейда и облавы несколько недель табачного запаха жильцы действительно не ощущали. 9 июня на здании появилось объявление о сдаче подвала в аренду. Спустя два дня в квартиры снова пошел табачный дым, а объявление об аренде пропало. К концу месяца оно вернулось на фасад чуть менее масштабным, а дым продолжает время от времени докучать жильцам. Также они видят периодически выходящих из цоколя людей и слабый свет. По мнению жителей, заведение может работать «под прикрытием» аренды.

Корреспондент НГС много раз пыталась дозвониться по указанному в объявлении номеру, но он постоянно отключен. Он также не зарегистрирован ни в одном из мессенджеров. В 2ГИС и «Яндекс.Картах» заведение никак не отмечено.

Корреспондент НГС не успела спуститься вниз, как ее начал выгонять охранник

Корреспондент НГС не успела спуститься вниз, как ее начал выгонять охранник

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Было решено отправиться на указанный адрес, чтобы оценить ситуацию. На стене корреспондент заметила то самое объявление об аренде, дверь в подвальное помещение была не заперта, из него сильно тянуло табаком. Пришлось спуститься вниз по крутым ступеням в полумраке. Внизу в комнате справа оказалось очень темно, на стене горел какой-то небольшой монитор. Тут же выбежал молодой человек и потребовал покинуть помещение.

— Никакого казино тут нет, я просто охранник. Мне сказали — я охраняю. В аренду помещение не сдается, всё уже. Будет магазин какой-то. Почему объявление не снимают, я не знаю, спросите хозяина. Как его найти, я тоже не знаю, — явно нервничая, заявил молодой человек и выпроводил журналиста из злополучного подвала, а дверь запер изнутри.

Ранее НГС писал о том, что еще одно подпольное казино недавно закрыли на улице Ватутина. В этом здании несколько раз заведение продолжало работу после того, как его закрывали.

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НовосибирскПолицияПрокуратураПодпольный игровой клуб
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