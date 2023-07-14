«Я стены готова крушить»: жители дома в центре Новосибирска жалуются на табачный дым в подвале — там дважды закрывали игровой клуб

Дым душит

В мае в редакцию НГС обратилась жительница 2-го этажа дома № 1 по улице Гоголя. Женщина рассказала, что в подвальном помещении многоквартирника с торца снова работает подпольное казино, которое после контрольной закупки в апреле закрыли, и по ночам ей нечем дышать из-за жуткого запаха сигаретного дыма. По словам женщины, запах чаще всего появлялся после 12 ночи.

— Его уже закрывали, но сейчас притон продолжает работать, по ночам через вентиляцию я в свою квартиру принимаю немереное количество дыма табачища из этого заведения. Ну и все остальные прелести соседства все жители дома хлебают полной ложкой. Хоть бы вентиляцию додумались вывести на улицу, и люди вообще бы не знали, что там в подвале происходит. А так в подъезде запах, в туалете. Я и плачу, и стены готова крушить, — рассказала жительница дома.